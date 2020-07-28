قدمت مساعدة مالية للأهلي.. حسام غالي: واقعة إلقاء القميص في توتنهام نتيجة لسوء معاملتي

أكد حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة أنه لا توجد توأمة رسمية بين ناديي الأهلي والجونة كما يعتقد البعض.





وقال غالي خلال لقائه ببرنامج " أوضة اللبس"، والمذاع عبر فضائية " النهار":" واقعة إلقاء القميص في توتنهام كان نتيجة سوء معاملتي".





وأضاف:" لو عاد بي الزمن لن أكرر واقعة إلقاء قميص في توتنهام ، مشيرا إلي تأثر مسيرته الرياضية بعدها".





واختتم:" شعرت بإحباط كبير عندما تدربت مع برمنجهام ولذلك تراجعت عن التعاقد معهم".





وأكد حسام غالي أنه كان يحرص على مساندة لاعبي الأهلي ماليا عقب أزمة الثورة للحفاظ علي استقرار الفريق.