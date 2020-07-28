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رياضة

قدمت مساعدة مالية للأهلي.. حسام غالي: واقعة إلقاء القميص في توتنهام نتيجة لسوء معاملتي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:40 ص
حسام غالي
حسام غالي
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حسام الحارتي

أكد حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة أنه لا توجد توأمة رسمية بين ناديي الأهلي والجونة كما يعتقد البعض.


وقال غالي خلال لقائه ببرنامج " أوضة اللبس"، والمذاع عبر فضائية " النهار":" واقعة إلقاء القميص في توتنهام  كان نتيجة سوء معاملتي".


وأضاف:" لو عاد بي الزمن لن أكرر واقعة إلقاء قميص في توتنهام ، مشيرا إلي تأثر مسيرته الرياضية بعدها".


واختتم:" شعرت بإحباط كبير عندما تدربت مع برمنجهام ولذلك تراجعت عن التعاقد معهم".


وأكد حسام غالي أنه كان يحرص على مساندة لاعبي الأهلي ماليا عقب أزمة الثورة للحفاظ علي استقرار الفريق.

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