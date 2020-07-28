مادلين طبر لـ خدوجة صبري: موهبتي الإعلامية والفنية انطلقت من ليبيا.. فيديو

استضافت النجمة مادلين طبر في برنامجها "حلوة يا دنيا" نجمة ليبيا الاولي، خدوجة صبري، التي تحدثت عن تجربتها المسرحية المميزة مونودراما حكاية طرابلسية، وهي المسرحية التي ضربت رقما قياسيا في عدد سنوات عرضها حيث تعرض منذ ٧ سنوات وحتي الآن.





وتحدثت خدوجة صبري، عن مسرحية أوراق الحنة للكاتب عبدالله زروق والتي تتناول الواقع الليبي بكل مشاكله وأحلامه.





وأضافت خدوجة، أنها تستعد لتجربة مسرحية جديدة مع وزارة الثقافة المصرية بعد ان سبق وقدمت عرضا بعنوان "حدث في بلاد السعادة" للكاتب المصري وليد يوسف.





الطريف ان مادلين طبر ، فجرت مفاجاة في حوارها مع خدوجة عندما قالت ان ليبيا لها فضل كبير عليها في بداياتها حيث عملت كمذيعة في برنامج بعنوان "روائع النغم العربي" وهو انتاج ليبي كما شاركت في العديد من المسلسلات الليبية.





جدير بالذكر ان برنامج حلوة يا دنيا يعرض علي قناة تن يومي الاحد والاتنين من الساعة ٤للساعة ٥ونصف مساء.



