نادي طنطا يرحب بتمديد فترة عمل اللجنة الخماسية.. فيديو

قال فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، إن فريقه يواصل تحضيراته حاليا لعودة النشاط الرياضى، مطلع الشهر المقبل.





وأضاف فايز عريبي ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه سعيد بقرار أشرف صبحي وزير الرياضة، بقراره بتحمل تكلفة معسكر الفريق المقام حاليا، استعدادا لعودة الدورى.





وأشاد فايز عريبي، باللجنة الخماسية التى تدير شئون اتحاد الكرة، معلنا عن ترحابه الشديد باستمرارها فى منصبها خلال الفترة المقبلة، بعد النجاحات التى حققتها من خلال إعادة النشاط رغم مصاعب كورونا، بجانب تطبيق تقنية الـ VAR.



