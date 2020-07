لا تسمح للكسل أن يتسلل لـ روحك.. أحمد مجدي يوجه رسالة لجمهوره

View this post on Instagram

المتعة تقتل السعادة! فلا تسمح للكسل أن يتسلل إلى روحك. إدفع بنفسك نحو الحراك والبذل. فكلنا يعلم أن الكنز الحقيقي ينتظر في نهاية الطريق الأصعب.