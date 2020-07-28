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فن

لا تسمح للكسل أن يتسلل لـ روحك.. أحمد مجدي يوجه رسالة لجمهوره

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:28 ص
احمد مجدي
احمد مجدي
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مصطفى كرم
نشر الممثل أحمد مجدي صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق أحمد مجدي على الصورة قائلا "المتعة تقتل السعادة! فلا تسمح للكسل أن يتسلل إلى روحك. إدفع بنفسك نحو الحراك والبذل، فكلنا يعلم أن الكنز الحقيقي ينتظر في نهاية الطريق الأصعب".

وشارك أحمد مجدي في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.


وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.. 

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