إيهاب جلال للاعبي المقاصة: موقفنا صعب ولا مكان معي للمقصرين

حالة كبيرة من الحزن تفرض نفسها على إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، بسبب الأداء الباهت الذى ظهر عليه الفريق فى مباراته الودية ، التى خسرها أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز ، المقرر استكماله خلال شهر أغسطس المقبل .





وعقد إيهاب جلال، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق بمعسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية ، معربا جلال حزنه الكبير من المستوى الذى ظهر عليها عدد من اللاعبين، مؤكد أنه فى حال تكرار الأمر خلال الفترة المقبلة فإنه سيكون هناك تغيير جذري بالنسبة له فى تشكيل الفريق .





وتوعد إيهاب جلال ، اللاعبين المقصريين بالاستبعاد التام من حساباته خلال الفترة المقبلة ، فى تأكيده على ان المرحلة المقبلة لا تقبل القسمة على اثنين ولا تقبل أى نتائج سلبةي للفريق خلال المباريات الرسمية بالدوري .





وكان المقاصة خاض مباراتين وديتين خلال معسكره الحالى بالإسماعيلية أمام نادى مصر وانتهت بالتعادل والإسماعيلى وخسرها المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف.



