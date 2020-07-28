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رياضة

إيهاب جلال للاعبي المقاصة: موقفنا صعب ولا مكان معي للمقصرين

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:09 م
إيهاب جلال مدرب
إيهاب جلال مدرب المقاصة
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عمرو الحلوانى
حالة كبيرة من الحزن تفرض نفسها على إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، بسبب الأداء الباهت الذى ظهر عليه الفريق فى مباراته الودية ، التى خسرها أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز ، المقرر استكماله خلال شهر أغسطس المقبل .

وعقد إيهاب جلال، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق بمعسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية ، معربا جلال حزنه الكبير من المستوى الذى ظهر عليها عدد من اللاعبين، مؤكد أنه فى حال تكرار الأمر خلال الفترة المقبلة فإنه سيكون هناك تغيير جذري بالنسبة له فى تشكيل الفريق .

وتوعد إيهاب جلال ، اللاعبين المقصريين بالاستبعاد التام من حساباته خلال الفترة المقبلة ، فى تأكيده على ان المرحلة المقبلة لا تقبل القسمة على اثنين ولا تقبل أى نتائج سلبةي للفريق خلال المباريات الرسمية بالدوري .

وكان المقاصة خاض مباراتين وديتين خلال معسكره الحالى بالإسماعيلية أمام نادى مصر وانتهت بالتعادل والإسماعيلى وخسرها المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويراهن إيهاب جلال على معسكر الفريق الحالى بالإسماعيلية من أجل تصحيح الأوضاع داخل الفريق فى ظل قناعاته التامة بأن الفريق يحتاج إلى جهد كبير خلال الفترة المقبلة من أجل الخروج من الموقف الصعب الذى بات عليه بجدول ترتيب الدوري واحتلاله المركز قبل الأخير بالمسابقة .
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