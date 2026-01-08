قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
دفاع أحد المتهمين في تصنيع المخدرات: موكلي عنده اضطراب.. والقاضي يرد: دخله إيه بالقضية

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المواد المخدرة على رأسهم المنتجة سارة خليفة.

وقالت دفاع أحد المتهمين، خلال مرافعتها أمام محكمة القاهرة الجديدة، إن موكلها يعاني من اضطراب نفسي، فضلا عن وجود  اضطراب نفسي في الإدراك والتمييز، ورد القاضي على هذا الدفع قائلا“: دخله ايه في القضية”.

وقالت محامية المتهم، إن موكلي خريج أزهر وابن ناس ويعرف ربنا كويس ولا يمكنه فعل ارتكاب جريمة تصنيع المخدرات في تلك القضية".


وقال محامي أحد المتهمين إن شقيق سارة خليفة، أكد في التحقيقات أنه لا يعلم شيئا عن الواقعة، مضيفا، أن اعترافاته جاءت على لسانه كالآتي:" انا في يوم الواقعة تم القبض عليا من داخل شقتي، ولم أطلع على إذن التفتيش أو قرار ضبط وإحضار.

وأضاف المحامي، أن دفع إذن التفتيش يعد أساسيا في القضية وقد يغير مجريات الواقعة إلى البراءة لأن التحريات جاءت غير جدية في تلك القضية.

وفند، دفاع أحد المتهمين في القضية، أن التحريات اثبتت ان المتهم الأول يقوم بالاتجار في المخدرات والمتهمين الثاني والثالث يقومان بالترويج، مشيرا الى أن مجري التحريات، أكد أن المتهمين يقومون بتلك الجريمة منذ فترة زمنية طويلة.

وعقب دفاع أحد المتهمين على أقوال مجري التحريات لماذا لم يتم القبض عليهم منذ زمن.

وأكد الدفاع، أن مجري التحريات لم يتأكد في تحرياته كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر، مضيفا أن ذلك يُعد تقصيرًا في التحريات، ولذلك أطلب براءة موكلي من الاتهام المنسوب إليه.

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
