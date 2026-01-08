دفاع أحد المتهمين في تصنيع المخدرات: موكلي عنده اضطراب.. والقاضي يرد: دخله إيه بالقضية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المواد المخدرة على رأسهم المنتجة سارة خليفة.

وقالت دفاع أحد المتهمين، خلال مرافعتها أمام محكمة القاهرة الجديدة، إن موكلها يعاني من اضطراب نفسي، فضلا عن وجود اضطراب نفسي في الإدراك والتمييز، ورد القاضي على هذا الدفع قائلا“: دخله ايه في القضية”.

وقالت محامية المتهم، إن موكلي خريج أزهر وابن ناس ويعرف ربنا كويس ولا يمكنه فعل ارتكاب جريمة تصنيع المخدرات في تلك القضية".



وقال محامي أحد المتهمين إن شقيق سارة خليفة، أكد في التحقيقات أنه لا يعلم شيئا عن الواقعة، مضيفا، أن اعترافاته جاءت على لسانه كالآتي:" انا في يوم الواقعة تم القبض عليا من داخل شقتي، ولم أطلع على إذن التفتيش أو قرار ضبط وإحضار.

وأضاف المحامي، أن دفع إذن التفتيش يعد أساسيا في القضية وقد يغير مجريات الواقعة إلى البراءة لأن التحريات جاءت غير جدية في تلك القضية.

وفند، دفاع أحد المتهمين في القضية، أن التحريات اثبتت ان المتهم الأول يقوم بالاتجار في المخدرات والمتهمين الثاني والثالث يقومان بالترويج، مشيرا الى أن مجري التحريات، أكد أن المتهمين يقومون بتلك الجريمة منذ فترة زمنية طويلة.

وعقب دفاع أحد المتهمين على أقوال مجري التحريات لماذا لم يتم القبض عليهم منذ زمن.

وأكد الدفاع، أن مجري التحريات لم يتأكد في تحرياته كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر، مضيفا أن ذلك يُعد تقصيرًا في التحريات، ولذلك أطلب براءة موكلي من الاتهام المنسوب إليه.