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محافظات

زراعة دمياط : مبادرة جديدة لتوفير رؤوس الماشية لصغار المزارعين والمربين

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

أعلنت مديرية الزراعة بدمياط ، عن إطلاق مبادرة لتوفير رؤوس الماشية المستوردة للتسمين بدمياط  ،لتوزيعها على صغار المزارعين ومربي الماشية .


من جانبه ، صرح المهندس  سميح عبدالسميع ،وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن المديرية بدأت في مبادرة توفير رؤوس ماشية مستوردة للتسمين، لتوزيعها على صغار المزارعين والمربين في إطار المشروع القومي لإحياء البتلو، وتوفير التمويل اللازم للمبادرة، وتهدف وزارة الزراعه من تلك المبادرة  مساعدة صغار المربين، ودعم المزارع النظامية، من خلال عجول تسمين يستوردها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتمويل من البنك الزراعي المصري.

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مشيرا الى ان   وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقوم  بشراء بعض الرؤوس في نهاية الدورة عقب تسمينها، لطرحها للبيع في منافذها بأسعار مناسبة للصغار المربين وصغار المزارعين .


لافتا إلى أن إدارة الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة بدمياط  قد أصدرت أكثر من 250 ترخيصا لمزارع الماشية، تيسيرا لأصحابها لتوفير الأضاحي، واللحوم الحمراء، بمناسبة عيد الأضحى، وذلك تحت إشراف مديرية الزراعة.


وأكد على ان هناك متابعة المزارع بشكل دقيق، ليصل إنتاجها إلى المواطنين مستوفي الشروط والمواصفات التي نص عليها تصريح العمل، كذلك قامت المديرية بإصدار تصاريح جديدة لتجميع الألبان، لتوزيعها على الألبان مثلما كان في السابق، لتحافظ دمياط على شهرتها في انتاج الجبن الدمياطى وتنشيط الصناعه مرة اخرى.



زراعة دمياط : مبادرة جديدة لتوفير رؤوس الماشية لصغار المزارعين والمربين
زراعة دمياط : مبادرة جديدة لتوفير رؤوس الماشية لصغار المزارعين والمربين
زراعة دمياط : مبادرة جديدة لتوفير رؤوس الماشية لصغار المزارعين والمربين
زراعة دمياط : مبادرة جديدة لتوفير رؤوس الماشية لصغار المزارعين والمربين
زراعة دمياط : مبادرة جديدة لتوفير رؤوس الماشية لصغار المزارعين والمربين
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