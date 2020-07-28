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أخبار العالم

تخطت 65 ألف حالة.. الكويت تسجل 770 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:38 م
الكويت تسجل 770
الكويت تسجل 770 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، قالت وزارة الصحة الكويتية، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه تم تسجيل 770 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 65149 حالة.

وأ,ضحة الوزارة أن الإصابات الـ770 الجديدة تضمنت 519 حالة لمواطنين كويتيين و251 حالة لغير الكويتيين.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 442 حالة.

وأشارت الوزارة  إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الصحية في أقسام العناية المركزة بلغ 124 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9026 حالة. 

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، شفاء 624 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 55681 حالة.

ودعت الصحة الكويتية المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني للمساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
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