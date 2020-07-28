المعارضة الإيرانية: أعداد ضحايا كورونا في البلاد تجاوزت 76 ألف حالة

على الرغم من تصاعد عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ، كوفيد19، يصر الرئيس الإيراني حسن روحاني على إقامة المراسم الدينية في شهر محرم المقبل في كل مكان، وهو الأمر الذي يعتبره معارضون فرصة جديدة لقفز أعداد المصابين بالفيروس لدرجة مرعبة، وفق ماذكرته وسائل إعلام إيرانية معارضة.

ويقول إيراج حريري ، نائب وزير الصحة، إنه قد تحول الوضع في مدينة مشهد إلى الحالة الحرجة ذات اللون الأحمر ، وفي الشهر الماضي زاد الضغط على المستشفيات بنسبة 300٪.













ويحذر مسئولون في وزارة الصحة الإيرانية من أنه إذا استمر الوضع كما هو، فستحتاج البلاد إلى إنشاء مستشفيات ميدانية أو إعداد أسرة خارجية في ساحات المستشفيات، حيث تمتلئ وحدات العناية المركزة في مدن إيرانية كثيرة على آخرها.





ورجحت مصادر في المعارضة، أن عدد القتلى بالفيروس في 347 مدينة في جميع أنحاء إيران تجاوز 76.400 ألف حالة،وليس كما تقول الأرقام الرسمية.





وسجلت إيران وفق الإعلانات الرسمية،اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما سجلت أيضا قفزة قياسية في عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 296273 حالة، بعد تسجيل 2667 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وقالت سادات لاري إنه تم تسجيل 235 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك بلغ عدد المتوفين منذ تفشي الفيروس في ايران 16147 شخصا.







