لمنع تركيا من تهريب السلاح.. ألمانيا ترسل الفرقاطة "هامبورج" إلى سواحل ليبيا

أعلنت ألمانيا إرسال فرقاطة إلى البحر المتوسط؛ للمشاركة في مراقبة حظر دخول الاسلحة إلى ليبيا، التي تعصف بها الحرب الأهلية، وهو القرار الذي فرضته الأمم المتحدة.





وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم، بأن الفرقاطة الألمانية "هامبورج" تحمل على متنها نحو 250 جنديا ألمانيا، من المقرر وصولهم إلى البحر المتوسط مسرح العمليات، منتصف أغسطس المقبل.





ويستهدف الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، بدعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والحيلولة دون تهريب أسلحة أو النفط.





فيما تتدخل تركيا بقوة لدعم حكومة الوفاق الليبية في حربها المستعرة ضد قوات الجيش الوطني الليبي، وتهرب الأسلحة والمرتزقة بكثافة إلى طرابلس، في عملية خرق سافر للقرارات الدولية



