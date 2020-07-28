الحكمة من مشروعية الأضحية.. علي جمعة يوضح

قال الدكتور على جمعة
، مفتي الجهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإسلام لم يشرع شيئًا إلا لحكمة بالغة وهدف نبيل، وما من عبادة أو شعيرة
شرعت في الإسلام إلا وكان الهدف الأسمى منها هو التقرب إلى الله وزيادة درجة التقوى وتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع.
وأضاف «جمعة
» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أنه هكذا يجب أن تكون حياة المسلم كلها لله رب العالمين، قال -تعالى-: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ العَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ) [الأنعام:162-163].
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء
أن من نفحات الله وفضله على عباده أن جعل لهم مواسم يتقربون إليه فيها بعبادات متنوعة؛ ليزدادوا قربا وعطاء وأنسا به -سبحانه-، ومن تلك الأوقات المخصوصة بمزيد رحمة وإحسان العشر الأوائل من ذي الحجة التي أقسم الله -تعالى- بها: (وَالفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ) [الفجر:1-2].
وتابع المفتي السابق: وقال فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه
قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء»، (صحيح البخاري)؛ لذا يستحب التقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة بجميع الوسائل.
ونبه أن الأضحية من هذه الوسائل
التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، والمقصود بالأضحية شكر الله- تعالى- على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح.
ولفت أن الأضحية تشتمل على معان جليلة وحكم قيمة
: منها: التشبه بالحجاج حين ينحرون هديهم في فريضة الحج، سواء على وجه الوجوب للمتمتع والقارن أو على الاستحباب للمفرد، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا»، (سنن الترمذي).
وأردف أنه من التشبه بالحجاج أيضًا
في الأضحية أنه يسن لمن أراد الأضحية عدم قص الأظافر وحلق الشعر إلا بعد ذبح أضحيته، كما هو شأن الحجاج، وهو تشبه بهم في كونهم شعثا غبرًا، فعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة» (سنن الدارمي).
وبين الدكتور على جمعة، في وقت سابق، السُنن في
الشريعة الإسلامية هي تلك الأعمال المستحبة والواردة عن رسول الله -صلى
الله عليه وسلم-، والتي يُثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، منوهًا بأن شعيرة
الحج لها سُنن عدة. وأفاد «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن
هناك
سُننًا كثيرة للحج منها ما يتعلق بهيئة الأداء، وما يتعلق بالإحرام، وما
يتعلق بالسعي، وهناك سنن لا تعلق بأعمال، بل هي مستقلة، منوهًا بأن من سُنن
الحج، سُنة تتعلق بهيئة أداء الحج : وهي الإفراد، فالإفراد بالحج أفضل،
إذا اعتمر في نفس العام عند الشافعية، ودليلهم ما روته السيدة عائشة رضي
الله عنها : «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج» [رواه مسلم].
وأبان
أن سنن الإحرام ، هي: الاغتسال، وتطييب البدن لا الثوب، وصلاة ركعتين،
يفعل هذه الثلاثة قبل الإحرام، ثم التلبية عقب النية، والتلبية فرض في
الإحرام عند الحنفية خلافا للجمهور، ويسن للمعتمر أن يكثر من التلبية منذ
نية الإحرام بالعمرة إلى بدء الطواف باستلام الحجر الأسود، عند الجمهور،
وقال المالكية المعتمر الآفاقي يلبي حتى يبلغ الحرم، لا إلى رؤية بيوت مكة،
والمعتمر من الجعرانة أو من التنعيم يلبي إلى دخول بيوت مكة.
وتابع: أما السُنن تتعلق بالطواف: ويسن له أن يضطبع في أشواط طوافه هذا كلها، والاضطباع
أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه اليمنى، ويرد طرفيه على كتفه اليسرى ويبقي
كتفه اليمنى مكشوفة، كما يسن للرجل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ويمشي
في الباقي, وليكثر المعتمر من الدعاء والذكر في طوافه كله.
وأشار إلى أن في ركعتي الطواف: يسن له صلاة ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام، منوهًا بأن هناك سُننًا
تتعلق بالسعي: تسن الموالاة بين السعي والطواف، ونية السعي، والسعي الشديد
بين الميلين الأخضرين، كما تسن الموالاة بين أشواط السعي عند الجمهور، وهي
شرط لصحة السعي عند المالكية.
ونوه إلى أن الشرب من ماء زمزم: لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لما شرب له، ويستحب
تقبيلُ الحجر الأسود بعد صلاة ركعتي الطواف، وقبل الخروج من المسجد إلى
السعي، فإذا فرغ من الصلاة والدعاء رجع إلى الحجر الأسود فاسْتَلَمَهُ
وقَبَّلَه، ويضع جبهته عليه، ثم يكبر ثلاثًا، ثم ينتقل إلى الملتزم -وهو
بين باب الكعبة وركن الحجر الأسود- ويضع صدره عليه، ويدعو بما شاء.
وأوضح «جمعة» ، أن أركانُ الحج عند
الحنفية، ركنانِ فقط هما: الوقوفُ بعرفةَ، وطوافُ الزيارةِ (الإفاضة)،
لافتًا إلى أنه يلاحظُ التَّماثُلُ أو التشابهُ الكبيرُ بين أركانِ الحجِّ
وأركانِ العمرةِ بما يترتَّبُ عليه قَدرٌ مِنَ التَّكرارِ في هذا الجُزءِ،
وقد سَبَقَ التَّنبِيهُ عليه، والإحرام،
وهو -كما سبق ذكره- في اللغةِ الدُّخُولُ في الحُرمة، ومعناه الشرعيُّ:
نيةُ الحجِّ عندَ الجمهورِ، والنيةُ معَ التَّلبِية (وهي قول: لبيك اللهم)
عند الحنفيةِ، منبهًا إلى أنه رُكنٌ مِن أركانِ الحجِّ عند الجمهورِ،
وشَرطٌ مِن شُرُوطِ صِحَّتِه عندَ الحنفيّة.وأشار
إلى أن الوقوف بعرفة، يعني أن يَقِفَ الحاجُّ بأرضِ عرفة، ويبدأُ وقتُ
الوقوفِ بعرفة مِن زَوالِ شَمسِ يومِ عرفةَ -وهو تاسع ذي الحجة- ويمتدُّ
إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر حتى لو وقف بعرفة في غير هذا الوقت
كان وقوفُه باطلًا اتفاقًا في الجُملة، مؤكدًا أن
«عرفةُ كُلُّها موقفٌ إلا بَطنَ عُرَنة»، كما قال رسول الله -صلى الله
عليه وسلم-، ويُسَنُّ ألا يدخُلَ عرفةَ إلا بعد الزوال، وبعد أن يَجمَعَ
الظهرَ والعصرَ تَقدِيمًا وقَصرا، فيَقِفُ بعَرَفة مُراعِيًا أحكامَه
وسُنَنَه وآدابَه، ويَستَمِرُّ إلى غُرُوبِ الشَّمسِ، ولا يُجاوِزُ عرفةَ
قَبلَه، ويَتَوَجَّهُ إلى الله في وُقُوفِه خاشِعًا ضارِعًا بالدُّعاءِ
والذِّكرِ والقُرآنِ والتَّلبِية، ويَسقُطُ الفَرضُ بالوقوفِ في تلك
المُدّة زمنًا يسيرًا، وما ذُكِرَ أفضل.ونوه
بأن طواف الزيارة أو الإفاضة أو الركن، هو طوافٌ يُؤَدِّيه الحاجُّ بعدَ
أن يُفِيضَ مِن عرفةَ ويبيتَ بالمزدلفة، ويأتي مِنًى يومَ العيد، فيَرمِي،
وينحر، ويحلق، ثم بعد ذلك يُفِيضُ إلى مكةَ فيطوفُ بالبيتِ، موضحًا أنه
سُمِّيَ طوافَ الزيارة لأن الحاج يأتي من مِنًى فيزورُ البيتَ ولا يُقِيمُ
بمكّة، بل يرجِعُ ليبيتَ بمنى. ويُسَمّى أيضًا طوافَ الإفاضة؛ لأن الحاجَّ
يفعلُه عند إفاضتِه من مِنًى إلى مَكّة، كما أن عدد أشواطِ الطوافِ سبعة، ويجبُ المشي في الطوافِ على القادرِ عليه عند الجمهورِ، وهو سُنّة عند الشافعية.
وأكد مُفتي الجمهورية السابق ، إن للحجِّ أركانًا أساس، إذا تَرَكَ المسلمُ منها شيئًا بَطَلَ حَجُّه، مشيرًا إلى أن الحج
له ستة أركان،
عند
الشافعيّة، وتزيد عن أركان العمرة بركن الوقوف بعرفة، وهي: «الإحرام،
الوقوف بعرفة، طواف الزيارة (الإفاضة)، السعي، الحلق أو التقصير، الترتيب
بين الأركان»، فيما أنها عند الحنابلة والمالكية أربعةٌ فقط، حيث تنتهي
بالسعي.
وواصل: يشترط
فيه أن يكون مسبوقًا بإحرام، ومسبوقًا بالوقوف بعرفة، ويبدأ وقت طواف
الإفاضة بعد منتصفِ ليلةِ النَّحرِ، لمن وَقَفَ بعرفة، ولا حَدَّ لآخرِه، وشرح
معنى ركن «السعي»، بأنه مَشيُ الحاجِّ وسعيُه بينَ جبلَي الصَّفا
والمَروة، ويُشتَرَطُ فيه سَبقُ الإحرامِ، وأن يَسبِقَه الطَّوافُ، وأن
يَبدأ السَّعيَ بالصَّفا، فلو عكس يُلغى الشوطُ ويُحتَسَبُ من عندِ
الصَّفا. وتُسَنُّ الموالاةُ بين السعيِ والطوافِ، ونيةُ السعي، والسعي
الشديد بين المِيلَينِ الأخضرين، كما تُسَنُّ الموالاة بين أشواطِ السعيِ
عند الجمهور، وهي شرطٌ لصحةِ السعيِ عندَ المالكيّة.
وألمح
إلى أن الأئمةُ الثلاثة قد ذهبوا إلى أنَّ السعي ركنٌ من أركانِ الحجِّ لا
يَصِحُّ بدونِه، حتى لو تَرَكَ الحاجُّ خُطوة مِنه يُؤمَرُ بأن يعودَ إلى
ذلك المَوضِعِ فيضَعُ قدمَه عليه، ويَخطُو تلكَ الخُطوة، في حين ذَهَبَ
الحنفيّة إلى أنَّ السعيَ واجبٌ في الحجِّ وليس بركنٍ، منوهًا بأن ركنُ
السعيِ عند الجمهورِ سبعةُ أشواطٍ، حتى لو تَرَكَ شيئًا منها لم يتحلَّل
من إحرامِه، أمّا الحنفيةُ فإنَّ ركنَ السعيِ أكثرُ أشواطِ السعيِ، أي
أربعة، فالثلاثةُ الباقيةُ ليست رُكنًا، وتَنجَبِرُ بالفِداءِ، والمشيُ
للقادرِ واجبٌ في السعيِ عند الحنفيةِ والمالكيةِ، سُنّة عند الشافعية
والحنابلة.
واستطرد:
أما الحلق أو التقصير، فهو واجب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعند
الشافعية ركن، منبهًا إلى أن القَدرُ الواجبُ عند المالكية والحنابلة، هو
حَلقُ شَعرِ جميعِ الرأسِ أو تقصيرُه، وعندَ الحنفيةِ: ربعِ الرأسِ على
الأقلِّ، أما عند الشافعية: ثلاثِ شعراتٍ على الأقلِّ، منوهًا بأن الحَلقُ
للرجال أفضل في العمرة إلا للمُتَمَتِّعِ، فالتَّقصِيرُ له أفضل؛ لكي
يُبقِي شَعرًا يأخذُه في الحجِّ. والسُنّة للنساءِ التقصير فقط، ويكره
الحَلقُ في حقِّهنَّ؛ لأنَّه مُثلة، كما سَبَقَ ذِكرُه، فيما أن
الترتيب، هو رُكنٌ عند الشافعيّة بين الأركانِ السابقةِ، وهو ليس ركنًا
منفصلًا، بل هو كيفيّة لأداءِ تلكَ الأركانِ الخمسةِ المذكورةِ، فيَحصُلُ
مع آخرِ رُكنٍ، ويَبدأ مع أوَّلِ رُكنٍ.