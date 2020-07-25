AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

في أيام العشر من ذي الحجة.. علي جمعة: نظفوا قلوبكم بـ أمرين

السبت 25/يوليه/2020 - 09:01 ص
في أيام العشر من
في أيام العشر من ذي الحجة .. علي جمعة: نظفوا قلوبكم
Advertisements
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إننا  الآن في أيام العشر أو التسع من ذي الحجة ، وهي خير أيام السنة كما أن ليلة القدر هي خير ليالي السنة.

 اقرأ أيضًا..

وأوصى «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً: نظفوا قلوبكم بذكر الله وبالصلاة على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ونحن في هذه العشر أو التسع من ذي الحجة أيام ذكر وعبادة وتعبد .. أيام صيام، أيام دعاء.

واستشهد بما قال ابنُ عبٍّاسٍ في تفسير قوله تعالى : «وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَات»: أَيَّامُ العشر، والأيَّامُ المعدودات: أيَّامُ التشريق، منوهًا بأنه كان ابنُ عمر وأبو هريرة يخرُجانِ إِلى السِّوقِ في أيامِ العَشرِ، يُكبِّرانِ وَيكبِّرُ الناسُ بتكبيرِهما، ذكر ذلك البخاري في ترجمته لباب فضل أيام التشريق.

وأضاف أنه روى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: عنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-  أنه قال: «ما الْعَملُ في أيَّامِ العَشْر أفضلَ منَ العَمَلِ فِي هَذِهِ. قالوا: ولا الجِهادُ؟ قال: ولا الجِهادُ، إِلاَّ رجُلٌ خرَجَ يُخاطِرُ بنفسهِ وَمالهِ فلم يَرجِعْ بشيء» . 

وتابع: التجئوا إلى الله أن يحقق لكم كل ما تتمنوه من خيري الدنيا والآخرة، ولا تنسوا في دعائكم لأمة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-  أن يجمع الله قلوبها على الحق، ولا تنسوا مصر وأنتم تدعون لله، لعل الله أن يستجيب لواحد منا، فيرينا في عدو الله وعدونا يوما قريبًا مُعَجَّلاً .. نراهم وقد أنزل الله فيهم ما يستحقون، وأمر الله غالب ونحن على قضائه وقدره صابرون ولأوامره مستعدون، وندعوه أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة القدر 2020 .. علي جمعة يوصي بـ5 أمور عند ترديده

أفضل الأذكار في العشر من ذي الحجة .. علي جمعة يكشف المأثور عن النبي

العشر الأوائل من ذي الحجة .. نصائح علي جمعة لاغتنامها والفوز بثوابها

7 أمور أوصى بها النبي في العشر من ذي الحجة لدخول الجنة

هل الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة سنة مؤكدة

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وأحب الأعمال فيها

ترشيحاتنا

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee .. صور

نهلة عبد العزيز: تزوجت من إحدى حفلات ليالي التلفزيون.. فيديو

بعاملها زي بناتي.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خادمتها.. فيديو

قبل افتتاح الرئيس له .. ماذا فعلت الحكومة بميدان التحرير ليصبح متحفا مفتوحا

فكرة عبقرية.. خبير يقترح استغلال ٢.٢ مليون نخلة بأسوان لجلب المليارات.. فيديو

توخيل معلقًا على إصابة مبابي: لا أعرف ماذا حدث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات سكودا سكالا skoda scala الجديدة في مصر.. صور

ميكاج جذاب وفستان أنيق.. أحلام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee .. صور