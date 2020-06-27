يستهين به الكثيرون.. علي جمعة: هذا العمل يجعلك أحب العباد إلى الله

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن هناك أمرًا يجعل صاحبه من أحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى.





اقرأ أيضًا..





واستشهد « جمعة » عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما رواه الطبراني، أنه لما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟، قال -صلى الله عليه وسلم-: «أحسنهم خُلقًا».





فوائد الخلق الطيب





وأضاف «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «عامل الناس بالأخلاق الحسنة»، فقالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِنْ شَيءٍ أَثْقَلُ في ميزَانِ المُؤمِنِ يَومَ القِيامة مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وإِنَّ اللَّه يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيَّء». قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن هناك أمرًا واحدًا يجعل الإنسان يفوز بمجلس قرب رسول الله –صلى الله عليه وسلم، ويثقُل به ميزانه يوم القيامة، كما أنه أكثر ما يدخل به الناس الجنة.وأضاف «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «عامل الناس بالأخلاق الحسنة»، فقالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِنْ شَيءٍ أَثْقَلُ في ميزَانِ المُؤمِنِ يَومَ القِيامة مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وإِنَّ اللَّه يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيَّء».



