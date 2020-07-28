أحمد ناجي: هزيمة القطبين عادية وانتظروا سموحة في الدوري

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن النتائج في المباريات الودية، لا تقلق الجهاز الفني، بقيادة حمادة صدقي.

وكان سموحة تلقي هزيمة ثقيلة فى مباراته الودية أمام الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف ، ثم خسر امام الأهلى بأربعة أهداف دون رد .



وقال ناجي في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "بعد الهزيمة من الأهلي والزمالك وديا لم نشعر بالقلق، خاصة أن الأداء تحسن بشكل كبير، في ودية المصري البورسعيدي".

وأضاف: "لدينا ثقة أن الأداء سوف يتطور بشكل كبير، وسيصل اللاعبين للفورمة المطلوبة، حتى مواجهة المقاولون العرب يوم 13 أغسطس، وبالمناسبة لا يوجد أزمات داخل الفريق".

وتابع: "سموحة يمتلك حراس مميزين، أسعى بشكل مستمر لتحفيزهم ودعمهم معنويا ونفسيا، حيث اعتمد على الهاني سليمان بشكل أساسي، وبديله هو عمر صلاح الذي يمتلك خبرات كبيرة، وكل حارس يعلم ترتيبه داخل الفريق".