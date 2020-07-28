بعد أزمة فيلم العفاريت.. عماد محرم يوجه رسالة مؤثرة للكاتبة ماجدة خير الله عبر صدى البلد..فيديو

حل الفنان عماد محرم، ضيفا على برنامج اسأل نجمك عبر بث مباشر لموقع صدى البلد بعدما تصدر أسمه تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كشفه سر فيلم العفاريت بعد نحو 30 عاما من عرض الفيلم.





وتحدث عماد محرم خلال اللقاء عن التصريحات التى أدلى بها وتسببت في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.





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ورد عماد على هجوم الناقدة ماجدة خير الله مؤلفة العمل، التي أبدت غضبها مما صرح به في مقطع فيديو مع أبنته بشأن العمل، موجها رسالة مؤثرة إلى مؤلفة فيلم العفاريت.





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