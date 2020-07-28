كل ما أملك.. أحمد فلوكس يعلق على صورته مع أسرته.. شاهد

نشر الفنان احمد فلوكس صورة له مع أسرته عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا "ابي و اخواتي البنات و اولادهم و ابني و مامته كل ما أملك.... ليس لي غيرهم و ليس لهم غيري .... احبهم و دايما داعم ليهم .... ربنا يحفظهم و يخليهم و يبعدهم عن كل سوء".









يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.







