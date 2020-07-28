ضبط 3 حالات غش وإلغاء ندب 4 أعضاء لجان بامتحانات الثانوية الأزهرية.. فيديو

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحان مادة التوحيد، اليوم الثلاثاء، لطلاب وطالبات القسم العلمي بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، مر بكل هدوء واستقرار، منوها بأن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومستوى الوقت المحدد لها.









وتابع، في مؤتمر عبر البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف: استغلوا هذه الأيام ولا تتركوا أنفسكم للهو واللعب واستفيدوا منها في مراجعة المادتين المتبقيتين واللتان سيتم أداؤهما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.









وأعلن أنه تم رصد حالتي غش ورقي وحالة واحدة غش إلكتروني وعدد قليل من حالات تمزيق ورقة الإجابة والشطب عليها.









كما تم إلغاء ندب أربعة أعضاء من المراقبين وقبول عذر عضو واحد بسبب الظروف الصحية.



