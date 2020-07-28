AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لنصل إلى تصدير بقيمة 100 مليار دولار.. أحمد موسى يطالب بتذليل كل العقبات أمام قطاع الصناعات

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:57 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
طالب الإعلامي أحمد موسى، الدولة العمل على حل كل المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة خلال الفترة الأخيرة،مؤكدا أن هذا القطاع يحل مشاكل كثيرة لأي دولة في العالم.

وقال في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن لابد من تذليل كل العقبات أمام قطاع الصناعات لنصل إلى تصدير بقيمة 100 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا القطاع في غاية الأهمية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هذا القطاع يوفر فرص عمل كثيرة ويوفر منتجات لمصر، متابعا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام كبير بقطاع الصناعة المصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سد النهضة وليبيا.. أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي ..فيديو

أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع وزراء ري مصر والسودان وأثيوبيا.. فيديو

محيي حافظ: يجب حل مشكلات تصدير الأدوية للوصول إلى 5 مليارات دولار

ترشيحاتنا

في الدقيقة الثانية.. وليد سليمان يخدع دفاع الجونة ويسجل الهدف الأول للأهلي .. فيديو

رئيس قطاع مياه النيل الأسبق: تصريحات السيسي بشأن سد النهضة مطمئنة

حقيقة فرض رسوم على دفن الموتى بالسعودية

بعد تألقه مع الفريق.. فايلر يطالب الأهلى بالتحرك لتخفيف عقوبة إيقاف كهربا

القوة الضاربة.. فايلر يعلن تشكيل الأهلى لمواجهة الجونة وديا

طبيب الغلابة.. أمير كرارة يدعو للدكتور مشالي بعد وفاته.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مبادرة الرئيس السيسي.. كيف تحافظ على رشاقتك؟

بعد دعمها لـ البوركيني .. صور جديدة تكشف جمال نرمين الفقي.. شاهد

من أرض الذهب إلى مكتبة الإسكندرية.. شروق سيف تعرض لمحات من تاريخ مصر باللغة الفرنسية