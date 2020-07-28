لنصل إلى تصدير بقيمة 100 مليار دولار.. أحمد موسى يطالب بتذليل كل العقبات أمام قطاع الصناعات

طالب الإعلامي أحمد موسى ، الدولة العمل على حل كل المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة خلال الفترة الأخيرة،مؤكدا أن هذا القطاع يحل مشاكل كثيرة لأي دولة في العالم.





وقال في برنامجه «على مسئوليتي »، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن لابد من تذليل كل العقبات أمام قطاع الصناعات لنصل إلى تصدير بقيمة 100 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا القطاع في غاية الأهمية.





وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هذا القطاع يوفر فرص عمل كثيرة ويوفر منتجات لمصر، متابعا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام كبير بقطاع الصناعة المصري.



