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رياضة

يهم فرجاني ساسي.. الفيفا يجري تعديلا جديدا على تسديد ركلات الجزاء

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:52 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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إسماعيل محمود
أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعديلًا جديدًا فيما يخص قانون ضربات الجزاء.

وأعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأن التمويه أثناء تسديدة ركلة الجزاء سيكون مسموحًا فقط أثناء جري اللاعب على الكرة وليس بعد أن يصل لها.

وأشار المجلس أنه حال قيام اللاعب بالركض والتوقف قبل تسديد ركلة الجزاء لتمويه حارس المرمى، فسيتم معاقبة اللاعب بالحصول على بطاقة صفراء، واحتساب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم، بغض النظر عن دخول الكرة للمرمى أو لا.

ويعد فرجاني ساسي أحد اللاعبين الذين يهمهم هذا القرار، فلاعب منتخب تونس ونادي الزمالك يقوم بالتمويه بالوقوف قبل تسديد الكرة، وهو ما بدا جليًا في مباراة الفريق أمام الأهلي في كأس السوبر المصري بالإمارات.
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