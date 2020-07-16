ضرب عصفورين بحجر.. ميدو: صفقة الزمالك الجديدة سلاح تجديد عقد فرجاني ساسي ..فيديو

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن دور حمزة المثلوثي صفقة الزمالك الجديدة، فى تجديد عقد فرجاني ساسي.





وقال ميدو، عبر برنامجه "أوضة اللبس"، إن " المثلوثي" وصل إلى القاهرة وهو أفضل من حمدي النقاز ، ولاعب هجومي مميز، ويصنع الأهداف ووقع للنادي لمدة 3 سنوات، ووكيله أيضا وكيل فرجاني ساسي.









وأكد ميدو، أن هناك محاولات كبيرة من الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي ، لافتا إلي أن مسئولي الزمالك يستغلون تواجد وكيله فى مصر لإنهاء تجديد عقد "ساسي".





وتابع ميدو، فرجاني ساسي يريد الاستمرار فى الزمالك ، ولكن لو تلقى عرضا من الدوريات العربية أكبر ماديا فسيرحل.





واختتم ميدو، تصريحاته، قائلا إن الأولوية لـ فرجاني ساسي البقاء فى الزمالك، ويسعى إلى أن يجدد للزمالك من دون تخفيض فى راتبه الذي يحصل عليه، وقدره مليون ونصف دولار سنويا.