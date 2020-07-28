بشأن فيروس كورونا.. تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين

حذر الإعلامي أحمد موسى ، المواطنين من التخلي عن الأجراءات الاحترازية خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد مازال موجودا.

وأضاف موسى ، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"اجوكم بلاش عدم تباعد، والناس تتعامل أن فيروس كورونا المستجد خلص وده مش صح خالص".

وتابع الإعلامي، أنه :"ارجوكم مش عايزين مرة أخرى للاجراءات التي كانت اتخذتها الدولة في بداية ازمة كورونا"، مستدركا أنه :"علينا جميعا الالتزم بالكمامة في الطرق والأماكن المزدحمة".

واكمل أحمد موسى، انه :"البحر بقي لا موضع فيه لقدم، والبلد كلها مبدورة على الشواطي"، متسائلا :"طب يا جماعة فين الكمامات".



