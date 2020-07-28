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منوعات

العمل في زمن كورونا.. قواعد عليك اتباعها في عملك

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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نهى حمدي
فرض فيروس كورونا المستجد على العالم قواعد جديدة في مختلف نواحي الحياة، أهمها أن يرتدي الأشخاص الكمامات الواقية وغسل اليدين وتعقيمها بشكل مستمر للوقاية من هذا الفيروس القاتل.

ولكن هناك حالات مستثناة من تطبيق أمر الكمامة كما أوضحته وزارة الصحة البريطانية، وهي إذا كان طفلًا دون سن 11 عامًا ، أو إذا كان الشخص غير قادر على ارتداء أو ارتداء أو إزالة غطاء وجه بسبب مرض جسدي أو عقلي أو إعاقة ، أو إذا كان ارتداؤه سيؤدي إلى ضائقة شديدة .

أما بالنسبة للعاملين في الشركات فكل شركة لديها أكثر من خمسة موظفين عليهم واجب لإجراء التدابير الاحترازية حتى تكون بيئة العمل خالية من مخاطر الفيروس المستجد.

ونتيجة لذلك ، نصح خبراء الصحة العامة أصحاب العمل بالتركيز على البعد الاجتماعي وغسل اليدين كإجراءات رئيسية لمحاربة الفيروس.

ويعتقد أن إبقاء الموظفين على بُعد مترين على الأقل يجب أن يمنع قطرات سعال أحد الموظفين من إصابة آخر.

كما تشمل التدابير الأخرى أنظمة أحادية الاتجاه ، وأوقات وصول متداخلة ، وحواجز بين المكاتب للحفاظ على مسافة آمنة.

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