AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد هاني: نسعى للفوز بإفريقيا .. واستفدنا من تجربتي سموحة والجونة ‏

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:56 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق أمامه الكثير من التحديات خلال ‏المرحلة المقبلة، وأن بداية هذه المرحلة مواجهة إنبي يوم 9 أغسطس المقبل في بطولة الدوري ‏الممتاز بعد استنئاف المسابقة من جديد عقب فترة طويلة من التوقف، تجاوزت الثلاثة أشهر، ‏بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.‏

وقال هاني، إن الأهلي يرغب في حسم لقب الدوري الممتاز مبكرا، خاصة أن هناك فارقا من ‏النقاط مع أقرب المنافسين، ولكن في نفس الوقت البطولة لم تحسم إلى الآن خاصة أن هناك دورا ‏ثانيا متبقيا من المسابقة.‏

وشدد الظهير الأيمن للأهلي، على أن الفريق يسعى بكل قوة للتويج ببطولة إفريقيا هذا الموسم، ‏وأن إقامة مواجهة الوداد من مباراة أو اثنين في نصف النهائي لا تشغل اللاعبين كثيرا كما لا ‏يشغلهم مكان وملعب المباراة بقدر تركيزهم في تحقيق الفوز والوصول للنهائي من أجل الفوز ‏باللقب الغائب عن النادي منذ فترة طويلة.‏

وأوضح هاني، ان الفريق استفاد بشكل كبير من تجربتي سموحة والجونة الوديتين ، سواء على المستوى ‏البدني أو الفني، وأن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، منح اللاعبين 45 دقيقة في ‏المباراة الأولى قبل أن يشارك بعض اللاعبين وقتا أكبر في الودية الثانية.‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشاتشيتش: قدمنا مباراة قوية.. والفوز على الزمالك يعطي انطباعا جيدا

موعد مباراة الأهلى والجونة اليوم والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

3 دقائق تحول حنين حسام من بلوجر مشهورة إلى السجن

إحالة شيري هانم وزمردة للمحاكمة بتهمة ممارسة الدعارة

ننشر تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية للسودان

حماية المستهلك يحيل 6 صفحات لبيع منتجات على فيسبوك للنيابة العامة

يهم فرجاني ساسي.. الفيفا يجري تعديلا جديدا على تسديد ركلات الجزاء

قبل عودة النشاط.. اعرف أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة المايوه.. شاهد نسرين أمين بإطلالة بدوية تبهر متابعيها

تلعب دورا مهما.. اعرف العلاقة بين الرشاقة والإبداع في العمل

نشرة الصحة والمرأة.. بعد مبادرة السيسي.. فوائد ممارسة الرياضة.. ونصيحة ذهبية من هاني الناظر لمتعافي كورونا