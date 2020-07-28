محمد هاني: نسعى للفوز بإفريقيا .. واستفدنا من تجربتي سموحة والجونة ‏

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق أمامه الكثير من التحديات خلال المرحلة المقبلة، وأن بداية هذه المرحلة مواجهة إنبي يوم 9 أغسطس المقبل في بطولة الدوري الممتاز بعد استنئاف المسابقة من جديد عقب فترة طويلة من التوقف، تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال هاني، إن الأهلي يرغب في حسم لقب الدوري الممتاز مبكرا، خاصة أن هناك فارقا من النقاط مع أقرب المنافسين، ولكن في نفس الوقت البطولة لم تحسم إلى الآن خاصة أن هناك دورا ثانيا متبقيا من المسابقة.
وشدد الظهير الأيمن للأهلي، على أن الفريق يسعى بكل قوة للتويج ببطولة إفريقيا هذا الموسم، وأن إقامة مواجهة الوداد من مباراة أو اثنين في نصف النهائي لا تشغل اللاعبين كثيرا كما لا يشغلهم مكان وملعب المباراة بقدر تركيزهم في تحقيق الفوز والوصول للنهائي من أجل الفوز باللقب الغائب عن النادي منذ فترة طويلة.
وأوضح هاني، ان الفريق استفاد بشكل كبير من تجربتي سموحة والجونة الوديتين ، سواء على المستوى البدني أو الفني، وأن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، منح اللاعبين 45 دقيقة في المباراة الأولى قبل أن يشارك بعض اللاعبين وقتا أكبر في الودية الثانية.