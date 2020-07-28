محمد هاني: نسعى للفوز بإفريقيا .. واستفدنا من تجربتي سموحة والجونة ‏

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق أمامه الكثير من التحديات خلال ‏المرحلة المقبلة، وأن بداية هذه المرحلة مواجهة إنبي يوم 9 أغسطس المقبل في بطولة الدوري ‏الممتاز بعد استنئاف المسابقة من جديد عقب فترة طويلة من التوقف، تجاوزت الثلاثة أشهر، ‏بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.‏





وقال هاني، إن الأهلي يرغب في حسم لقب الدوري الممتاز مبكرا، خاصة أن هناك فارقا من ‏النقاط مع أقرب المنافسين، ولكن في نفس الوقت البطولة لم تحسم إلى الآن خاصة أن هناك دورا ‏ثانيا متبقيا من المسابقة.‏





وشدد الظهير الأيمن للأهلي، على أن الفريق يسعى بكل قوة للتويج ببطولة إفريقيا هذا الموسم، ‏وأن إقامة مواجهة الوداد من مباراة أو اثنين في نصف النهائي لا تشغل اللاعبين كثيرا كما لا ‏يشغلهم مكان وملعب المباراة بقدر تركيزهم في تحقيق الفوز والوصول للنهائي من أجل الفوز ‏باللقب الغائب عن النادي منذ فترة طويلة.‏



