تنسيق 2020.. مايوه وشورت.. ملابس اختبارات قدرات تربية رياضية.. و6 خطوات يجب اتباعها لأداء الاختبارات

لطلاب تنسيق 2020 :

مايوه وشورت.. ملابس اختبارات قدرات تربية رياضية

6 خطوات يجب اتباعها لأداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان

5 أوراق مطلوبة من طلاب الثانوية لاختبارات قدرات التربية الرياضية بحلوان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.









ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .





يبدأ التسجيل باختبارات القدرات فى الفترة من يوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020 .





وننشر للطلاب الملابس الرياضية المطلوبة للاختبارات :



بالنسبة للطلبة: فانلة بدون اكمام – بنطلون قصير ( شورت ) حذاء خفيف – شراب قصير ابيض – مايوه

وبالنسبة للطالبات: مايوه– بلوزة – بنطلون تدريب – حذاء خفيف – شراب قصير ابيض





ويشترط على طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات التربية الرياضية بنين وبنات بجامعة حلوان، تقديم عدد من الأوراق والمستندات، أثناء التقدم للكلية لأداء اختبار القدرات بالنسبة للطلاب المتقدمين لتنسيق 2020 .





وتضمن هذه الأوراق ما يلى:



- يتقدم الطالب ( الطالبة ) شخصيا إلى لجنة الاختبارات التى سيؤدى الاختبار أمامها فى التاريخ المحدد له على موقع التنسيق و الجامعة فى تمام الساعة 8 صباحا.





- الإيصال الدال على تسجيل اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التى قام الطالب بطبعها من بوابة التنسيق.





- عدد 6 صور شخصية مقاس 4 ×6 سم





أصل رقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة وصورة منه.





- صورة من البطاقة الشخصية .





- شهادات التفوق الرياضى ( فى حالة وجودها ) للحاصلين على بطولات رياضية .





جدير بالذكر أنه تقع كلية التربية الرياضية جامعة حلوان بنين بشارع فيصيل بالجيزة ، تربية بنات بالعجوزة .





و اعلنت جامعة حلوان عن منطومتها الالكترونية للتقدم لاختبارات القدرات حيث يتعين على كل طالب الدخول على موقع التنسيق والتسجيل فى الاختبارات التى يرغب بها من خلال الرابط التالى:





وتشمل مراحل أداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الالكترونى لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية (اليوم والساعة)، ثم معرفة نتيجة الاختبار، وذلك من خلال الرابط التالى











