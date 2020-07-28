موجز السوشيال.. وزير الشباب والرياضة ينعى طبيب الغلابة.. الحلفاوي يرفض تسمية محطة مترو الزمالك صفاء حجازي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:













نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفاة الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر يناهز ال 82 عاما.

















علق الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على تسمية محطة مترو الزمالك بإسم صفاء حجازي









علق رجل الأعمال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على افتتاح قناة النادي في ثوبها الجديد













نشر الفنان احمد فلوكس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لوالده الفنان فاروق فلوكس.



