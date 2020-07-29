نصف مليار جنيه حجم الضرائب على الدروس الخصوصية في العام

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن إعطاء الدروس الخصوصية يندرج تحت بند النشاط المهنى مثل الطبيب أو المحامى وغيرهم، ويتم تحصيل الضرائب عليها، وتابع:"طالما الشخص يمارس نشاطا مهنيا ترتب عليه إيرادات يخضع لتحصيل الضرائب".









وأضاف "فؤاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدروس الخصوصية تحقق أرباحا طائلة، ومكافحة التهرب الضريبى، كان لها نشاط مكثف على سناتر الدروس خلال عامى "2019 /2020"، وتابع:"ضرائب الدروس الخصوصية تتجاوز 500 مليون جنيه فى العام ".









وشدد رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب،على أن ذلك لا يتناقض مع ما تقوم به الدولة من محاربة الدروس الخصوصية، ولا يعد اعترافا بها كون تحصيل الضريبة يتم على تحقيق الإيراد.