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برلمان

برلماني: افتتاحات الروبيكي تستهدف إحياء صناعة الغزل والنسيج وتوفير فرص عمل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:57 ص
مصانع الغزل والنسيج
مصانع الغزل والنسيج
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فريده محمد
قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة الصناعية فى الروبيكى، يعني إحياء الصناعة ودعم المنتج المحلي.

وأكد "أبو خضرة" في تصريحات خاصة، أن هذه المصانع توفر فرص عمل كثيرة وتساهم في  تقليل الفجوة الخاصة بالتشغيل خاصة أن صناعة الغزل و النسيج من الصناعات كثيفة العمالة.

وأشار النائب، الى ان هذه الصناعة اهملت لـ 3 عقود وأن هذا انعكس بالسلب على الصناعة نفسها، مضيفا ان مصر كانت رقم واحد في هذا المجال وكانت الصناعة المصرية رائدة من ايام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

و اضاف " كانت هناك مصانع عملاقة وتضم  عددا كبيرا من العمالة و الان صناعة الغزل لم يعد لها اي وجود؛ لذا جاء توجه الدولة والقيادة السياسية لإحيائها.

ونوه النائب فايز ابو خضرة الى أن افتتاح 6 مصانع عملاقة أسعد الجميع، وأسعد لجنة القوى العاملة بشكل خاص، كونه ينعش الصناعة  مرة اخرى، لافتا الى ان هناك عمالا على اعلى مستوى هاجروا وشيدوا مصانع عملاقة في دول اخرى؛ بسبب خبراتهم.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة، الى ان افتتاح المشاريع العملاقة يعمل على زيادة معدل التشغيل، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضم المرحلة الأولى من المشروع، 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، هى "مصنع الغزل الرفيع، وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة.
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