بفستان الزفاف.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة مختلفة على انستجرام

فيديو جديدًا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،

وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة جذابة وساحرة من منزلها مع ابنتها، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها.