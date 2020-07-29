بفستان الزفاف.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة مختلفة على انستجرام
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:59 ص
ريا ابي راشد
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد فيديو جديدًا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة جذابة وساحرة من منزلها مع ابنتها، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها.
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وظهرت ريا أبي راشد مرتدية فستان زفافها، والذي هو عبارة عن فستان كَبّ بـ ذيل من التل طويل من الخلف، وهو ما كشف عن مدى خسارتها للوزن.
ورفعت ريا أبي راشد
شعرها إلى الوراء بعمله "كحكة" مع ترك خصلات شعرها منسدلة على وجهها، وهو ما أبرز من رقتها وانوثتها.
ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع الماكياج او ارتداء الاكسسورات، حيث اختارت إطلالة طبيعة وبسيطة لتبرز من جمالها الخلاب الطبيعي.
واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..