AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان الزفاف.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة مختلفة على انستجرام

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:59 ص
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
Advertisements
آية التيجي
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد فيديو جديدًا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ريا أبي راشد  بإطلالة جذابة وساحرة من منزلها مع ابنتها، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها.

اقرأ أيضًا |

وظهرت ريا أبي راشد مرتدية فستان زفافها، والذي هو عبارة عن فستان كَبّ بـ ذيل من التل طويل من الخلف، وهو ما كشف عن مدى خسارتها للوزن.

ورفعت ريا أبي راشد شعرها إلى الوراء بعمله "كحكة" مع ترك خصلات شعرها منسدلة على وجهها، وهو ما أبرز من رقتها وانوثتها.

ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع الماكياج او ارتداء الاكسسورات، حيث اختارت إطلالة طبيعة وبسيطة لتبرز من جمالها الخلاب الطبيعي.

واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع ظافر العابدين.. ريا أبي راشد تتألق في إطلالة جذابة جديدة

بـ فستان أحمر.. شاهد ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة على غلاف مجلة

بإطلالة بيضاء.. ريا أبي راشد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

بفستان مبهج.. ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بإطلالة جديدة

بدون مكياج.. ريا أبي راشد تشارك متابعيها صورة جديدة

احتفالا بعيد ميلاد ابنتها.. ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة مع عائلتها

ترشيحاتنا

"32 قدم مكعب يوميا".. متحدث البترول يوضح تفاصيل اكتشاف الغاز الجديد.. فيديو

كأنها زهرة اللوتس.. رائد فضاء إماراتي يصف مشاهدة مصر من السماء ..فيديو

حساب رجاء الجداوى ينشر صورة للفنانة الراحلة خلال أداء فريضة الحج

دار الإفتاء تعلن وقت ذبح الأضحية في ظل عدم إقامة صلاة العيد

اصطحبه جده في نزهة فكانت نهايته مؤلمة

طريقة عمل عيش الفتة.. خطوة بخطوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عيش الفتة.. خطوة بخطوة

بـ الأسود الجذاب.. حنان مطاوع تستعرض جمالها على إنستجرام

3 طرق طبيعية من المنزل لعلاج الأرق