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رياضة

بعد الإصابة .. حسين الشحات يكشف موعد عودته للملاعب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:36 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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محمد رشاد
كشف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد عودته للملاعب مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به خلال أزمة كورونا.

وأجرى الشحات جراحة الفتاق قبل عدة أسابيع مع عودة الأهلي للتدريبات الجماعية مرة أخرى عقب فترة توقف طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الشحات عبر قناة الأهلي: "حالتي الصحية أفضل بكثير حاليًا بعد العملية، وأعتقد خلال 4 أو 5 أسابيع على الأكثر أكون جاهزا من جديد للمشاركة مع الفريق".

وأضاف "إن شاء الله أتواجد مع الفريق قبل بطولة دوري أبطال إفريقيا وأكون داعما للأهلي لتحقيق حلم الجماهير واللاعبين وهو حصد اللقب الإفريقي".

وعن مفاوضات الزمالك قبل انضمامه للأهلي قال في ختام تصريحاته "نادي الزمالك ناد كبير بالطبع، ولكن عندما وصلت لي عروض عن طريق وكلاء للانضمام للقلعة البيضاء وأن الأهلي لا يرغب في ضمي في تلك الفترة كنت أعتذر لهم رغم قيمة الزمالك الكبيرة لأن حلمي كان الانضمام للأهلي".
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