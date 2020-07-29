بعد الإصابة .. حسين الشحات يكشف موعد عودته للملاعب

كشف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد عودته للملاعب مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به خلال أزمة كورونا.





وأجرى الشحات جراحة الفتاق قبل عدة أسابيع مع عودة الأهلي للتدريبات الجماعية مرة أخرى عقب فترة توقف طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.



وقال الشحات عبر قناة الأهلي: "حالتي الصحية أفضل بكثير حاليًا بعد العملية، وأعتقد خلال 4 أو 5 أسابيع على الأكثر أكون جاهزا من جديد للمشاركة مع الفريق".

