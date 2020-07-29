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أخبار العالم

رفع الطاقة الاستيعابية بالمطاعم والمقاهي بإمارة أبوظبي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:51 ص
دائرة التنمية الإقتصادية
دائرة التنمية الإقتصادية في ابوظبي
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محمود نوفل
أصدرت اقتصادية أبو تعميما جديدا يقضي برفع الطاقة الاستيعابية في المطاعم والمقاهي والكافيتريات، بالإضافة إلى منافذ تقديم الوجبات الجاهزة داخل وخارج المراكز التجارية إلى 80 % من طاقتها.

وأوضحت اقتصادية أبوظبي وفق ماذكرته صحيفة الإمارات اليوم عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن القرار يأتي بناء على الإجراءات الوقائية الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إجراء أكثر من 43,000  فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والمخالطين لهم وعزلهم، وساهم ذلك في الكشف عن 369 حالة إصابة جديدة.

كما سجلت الوزارة وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 347 حالة.  
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