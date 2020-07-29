AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدير مجزر البساتين يكشف تفاصيل الأضاحي في زمن كورونا.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف_احمد علام _ هدير عبده
تستقبل الأمة الإسلامية يوم الجمعه أول أيام عيد الأضحى المبارك ويستعد المواطنون لذبح أضاحيهم، حيث رفعت المذابح أعلى درجات الاستعداد لموسم الفداء وخفضت الأسعار مع إقبال المواطنين على شراء اللحوم.

رصدت عدسة صدى البلد استعداد مجزر البساتين الآلى لاستقبال الأضاحي وأسعار اللحوم المعروضة حاليا. 

قال مصطفى رمضان مدير عام مجزر البساتين الآلى إنهم مستعدون بشكل كبير فى المدبح لاستقبال الأضاحي من خلال مراجعة الإجراءات الوقائية بسبب جائحة فيروس كورونا ومراجعة البنية التحتية من شبكة الصرف الصحى والمياه وإمداد المجزر بالأطباء البيطريين لمساعدة الأطباء الموجودين نظرا لقلة الأعداد الموجودة فى المجازر و كثرة الأضاحي.

أكد أنه يتم الاعتماد كليا على أطباء المجازر لأنهم أكثر وعيا بعمل المجازر ومستعدون للتعامل وفقا للإجراءات المتبعة بسبب كورونا.

أوضح أنه يجب أخذ الحذر فى حين شراء اللحوم فالجزار الذى يتعامل معه مواطن و يثق فيه لا يقوم بتغييره ولا يتم الشراء من أى جزار آخر بسيارة متنقلة غير معلوم مصدره، فالأفضل الشراء من منافذ وزارة الزراعة والقوات المسلحة وأمان، وإذا تم الاضطرار للشراء فيجب أن تكون العربات بها ثلاجة لحفظ اللحوم.

وأوضح أن كيلو اللحم يبدأ من ١٣٥ و١٤٠جنيها وعجول التربية من ١٢٠ إلى ١٢٥ جنيها ومنافذ القوات المسلحة من ٩٠ إلى ١٢٠ جنيها واللحم السودانى ٩٠ جنيها  للكيلو، مؤكدا أن اللحم السودانى من أفضل اللحوم ويتم استيراده من المنافذ الحدودية و توزيعه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشعب كله هياكل لحمة.. الفلاحين تعلن انخفاض أسعار عجول الأضاحي 10%

الفلاحين تكشف أسباب قلة الإقبال على شراء الأضاحى

الحكومة تبدأ استعداداتها لتوفير لحوم الأضاحي بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل.. والبنوك تستحدث منتجًا لصك الأضحية

بسبب العلف الأخضر.. انتعاش في أسواق الأضاحي بالوادي الجديد

مدير مجزر البساتين: كورونا لا ينتقل عن طريق اللحوم

كلها مفتوحة مجانا.. تعرف على أماكن 23 مجزرا لذبح الأضاحي بالجيزة

ترشيحاتنا

جبروت امرأة.. رجل ينفصل عن زوجته: عاوزة تسمي ابننا الأول على اسم حبيبها السابق

أخبار الرياضة| كاف يستقر على مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. حسين الشحات يكشف موعد عودته للملاعب.. والأهلي يقترب من إنهاء صفقة رمضان صبحي

مصرع وإصابة 43 شخصا بمالي في حادث تصادم على طريق يربط العاصمة بغينيا

موجز السوشيال ميديا | هاشتاج السيسي حارس النيل يتصدر تويتر.. صابرين تهدد المتنمرين.. رامي جمال يحضر لأغنية جديدة

ارتفاع.. تعرف على أسعار الذهب بالأسواق اليوم

بتدخل على الفيسبوك.. محاسب يمزق جسد شقيقته فى الصعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهالت عليه بالضرب المبرح.. امرأة مسنة تلقن لصًا حاول سرقتها درسًا قاسيًا.. شاهد

خليج نعمة يعج بالسياح.. 50% نسبة الإشغالات السياحية بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ

رسميا.. الكشف عن كاديلاك CT6 2021 بتحديثات طفيفة.. صور