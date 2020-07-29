مدير مجزر البساتين يكشف تفاصيل الأضاحي في زمن كورونا.. فيديو





رصدت عدسة صدى البلد استعداد مجزر البساتين الآلى لاستقبال الأضاحي وأسعار اللحوم المعروضة حاليا.





قال مصطفى رمضان مدير عام مجزر البساتين الآلى إنهم مستعدون بشكل كبير فى المدبح لاستقبال الأضاحي من خلال مراجعة الإجراءات الوقائية بسبب جائحة فيروس كورونا ومراجعة البنية التحتية من شبكة الصرف الصحى والمياه وإمداد المجزر بالأطباء البيطريين لمساعدة الأطباء الموجودين نظرا لقلة الأعداد الموجودة فى المجازر و كثرة الأضاحي.





أكد أنه يتم الاعتماد كليا على أطباء المجازر لأنهم أكثر وعيا بعمل المجازر ومستعدون للتعامل وفقا للإجراءات المتبعة بسبب كورونا.





أوضح أنه يجب أخذ الحذر فى حين شراء اللحوم فالجزار الذى يتعامل معه مواطن و يثق فيه لا يقوم بتغييره ولا يتم الشراء من أى جزار آخر بسيارة متنقلة غير معلوم مصدره، فالأفضل الشراء من منافذ وزارة الزراعة والقوات المسلحة وأمان، وإذا تم الاضطرار للشراء فيجب أن تكون العربات بها ثلاجة لحفظ اللحوم.





وأوضح أن كيلو اللحم يبدأ من ١٣٥ و١٤٠جنيها وعجول التربية من ١٢٠ إلى ١٢٥ جنيها ومنافذ القوات المسلحة من ٩٠ إلى ١٢٠ جنيها واللحم السودانى ٩٠ جنيها للكيلو، مؤكدا أن اللحم السودانى من أفضل اللحوم ويتم استيراده من المنافذ الحدودية و توزيعه.

تستقبل الأمة الإسلامية يوم الجمعه أول أيام عيد الأضحى المبارك ويستعد المواطنون لذبح أضاحيهم، حيث رفعت المذابح أعلى درجات الاستعداد لموسم الفداء وخفضت الأسعار مع إقبال المواطنين على شراء اللحوم.