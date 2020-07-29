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أخبار العالم

بوريس جونسون يحذر من موجة كورونا ثانية في بريطانيا خلال أسبوعين

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:11 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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شيماء مصطفى
أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن مخاوفه من موجة ثانية لفيروس كورونا تضرب بلاده في غضون أسبوعين.


وقال مصدر حكومي بارز لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن جونسون "قلق للغاية" من تفشي كورونا في الداخل والخارج.


وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تخطت ذروة كورونا الأولى، لكنه تم تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة يوميا خلال الأسبوع الماضي وللمرة الأولى منذ أبريل.


وبذلك يرتفع متوسط الإصابات في ذلك الأسبوع ​​إلى ما يقارب 700 حالة - بزيادة 28٪ عن الأسابيع الثلاثة السابقة.


وحذر مجلس الوزراء البريطاني من حدوث موجة ثانية محتملة من كورونا في الشتاء المقبل، لكنهم يخشون الآن أن تأتي في وقت أقرب.


وفي زيارة إلى نوتنجهام أمس، قال جونسون إن على البريطانيين ألا يتخلوا عن حذرهم، مضيفا أن "الشيء الأكثر أهمية للجميع هو إتباع الإرشادات، وبذلك سنكون قادرين على تخفيف القيود في جميع أنحاء البلاد".


وحذر بعدها من احتمالية تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا في أجزاء أخرى من أوروبا والولايات المتحدة وذلك عقب تخفيف قيود الإغلاق.
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