تحرير 13 محضرا وضبط ومصادرة 400 كيلو لحوم بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن تحرير 13 محضرا وضبط ومصادرة 400 كيلوجرام من اللحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية وبعضها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار أعمال اللجنة المشكلة للمرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، اليوم، تفعيلًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.





قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللجنة قد قامت اليوم بحملة مكبرة على محال الجزارة بمنطقة دار الرماد، وشارعي الجمهورية، وأحمد شوقي بمدينة الفيوم، وقرية منشأة عبد الله بمركز الفيوم، وعدد من محال الجزارة بمدينة أبشواي، موضحًا أن الحملات أسفرت عن تحرير 12 محضرا للذبح خارج المجازر وضبط 380 كيلوجرام من اللحوم، ومحضر آخر لضبط 20 كيلو جرام لحوم "كبدة" مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وفي ذات السياق، قام الدكتور محمد عقل وكيل الوزارة لشئون الطب البيطري بالفيوم، بتفقد مجزر العزب بالفيوم للتأكد من جاهزيته لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى، وكذلك التأكد من توافر الأختام والمادة السرية اللازمة للعمل بالمجزر.

الجدير بالذكر، أن محافظ الفيوم خلال اجتماعه أمس لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وجه بتشكيل لجنة من مديريات الطب البيطري، والصحة، والتموين، والأوقاف، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة البيئة بالديوان العام، للمرور الدوري على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية.