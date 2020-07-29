الأهلي يؤمن نجومه ويغلق الأبواب علي الزمالك

نجحت إدارة الأهلي في تأمين كل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من محاولة البعض تهديد إستقرار أبناء الرداء الأحمر.





وأنهت الإدارة إجراءات تمديد وتجديد عقود جميع اللاعبين ليصبح أقل عضو بالفريق الأول مرتبط بالنادي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.





وكشف الجهاز الفني للفريق أن هناك بعض اللاعبين كشفت لهم عن تواجد بعض الإتصالات خلال الفترات الماضية من أندية منافسة رغم أن هؤلاء مرتبطين بعقود سارية وطويلة، وعلي الفور تولت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو دراسة شاملة لعقود اللاعبين وتم عمل تقرير واف تم عرضه علي محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف علي قطاع الكرة والذي علي الفور كلف امير توفيق مدير التعاقدات وسيد عبدلحفيظ مدير الكرة بحسم الأمور.





وقال الجهاز الفني أنه تم تمديد وتجديد وتعديل عقود عدد كبير من اللاعبين لغلق الباب أمام اي منافس يسعي لهدم الإستقرار ويعبث داخل الصفوف، وأضاف عضو بالجهاز الفني:" أقل لاعب يتربط بعقود سارية لمدة ثلاث سنوات..صالح جمعة لمدة عامين ونفس الأمر بالنسبة لحسين السيد مارسيللو".





وأوضح أن وليد أزارو هو اللاعب الوحيد الذي يتبقي في عقده موسم واحد بخلاف الحالي وهناك مفاوضات مكثفة حاليًا لحسم الأمر وتجديده ، وشدد الجهاز الفني أنهم لا يرغبوا في فعل ذلك ورد الصاع لأي ناد يحاول هدم إستقرار الفريق .