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تعليم

جامعة المنصورة تقدم خدمات طبية لطلابها بـ 37.3 مليون جنيه ودعم تكافل بـ 4.4 مليون جنيه

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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همت الحسينى
صرح الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة  لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة قدمت دعما لطلابها خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 21 يونيو 2020م  انطلاقا من حرص جامعة المنصورة على توفير مختلف الخدمات الطبية لطلابها.

وأكد أن الجامعة قامت بتوفير خدمات طبية مميزة من خلال العيادات الطبية بكليات الجامعة وعيادات الفم والأسنان وعيادات مستشفى الطلبة والمستشفيات والمراكز الطبية وذلك حيث بلغ إجمالي المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى الطلبة عدد (33065) طالبا وطالبة, وبلغ إجمالي المترددين على العيادات الطبية بمختلف كليات الجامعة عدد (14000) طالب وطالبة.

وبلغ إجمالي المترددين على عيادات الأسنان بالكليات عدد (2315) طالبا وطالبة, وبلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية المتنوعة عدد 608 جراحات, وبلغت إجمالي حالات القومسيون الطبي عدد 2880 فحصا, وبلغت إجمالي حالات مرضى الامراض المزمنة عدد 1114 حالة, وبلغت قيمة الإنفاق على الخدمات الصحية المقدمة لطلاب الجامعة 37.3 مليون جنيه.

كما قامت الجامعة بدعم طلابها بـ 4.4 مليون جنيه بمختلف سبل الرعاية لطلابها فقد بلغ إجمالي الدعم المقدم من صندوق التكافل الاجتماعي للعام الجامعي 2019- 2020 مبلغ 4.463.748 مليون جنيه تضمنت سداد المصروفات الدراسية وسداد رسوم إقامة للطلاب الغير قادرين بالمدن الجامعية, شراء أجهزة تعويضية متمثلة في شراء كراسي كهرباء وموتوسيكل بموتور وسماعات أذن للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة, صرف تعويضات لأسر الطلاب المتوفين وفاة طبيعية ونتيجة الحوادث.
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