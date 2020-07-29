جامعة المنصورة تقدم خدمات طبية لطلابها بـ 37.3 مليون جنيه ودعم تكافل بـ 4.4 مليون جنيه

صرح الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة قدمت دعما لطلابها خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 21 يونيو 2020م انطلاقا من حرص جامعة المنصورة على توفير مختلف الخدمات الطبية لطلابها.





وأكد أن الجامعة قامت بتوفير خدمات طبية مميزة من خلال العيادات الطبية بكليات الجامعة وعيادات الفم والأسنان وعيادات مستشفى الطلبة والمستشفيات والمراكز الطبية وذلك حيث بلغ إجمالي المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى الطلبة عدد (33065) طالبا وطالبة, وبلغ إجمالي المترددين على العيادات الطبية بمختلف كليات الجامعة عدد (14000) طالب وطالبة.





وبلغ إجمالي المترددين على عيادات الأسنان بالكليات عدد (2315) طالبا وطالبة, وبلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية المتنوعة عدد 608 جراحات, وبلغت إجمالي حالات القومسيون الطبي عدد 2880 فحصا, وبلغت إجمالي حالات مرضى الامراض المزمنة عدد 1114 حالة, وبلغت قيمة الإنفاق على الخدمات الصحية المقدمة لطلاب الجامعة 37.3 مليون جنيه.



