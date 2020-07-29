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رياضة

رضا عبد العال: الإعلام الرياضي فشل في كل شيء إلا زيادة التعصب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:01 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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محمد سمير

أكد رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق أن الاعلام الرياضي فشل في كل شيء إلا زيادة التعصب بين الجماهير، منوها إلى أن الإعلام يشعل الأمور حتى يعمل و يزيد من نسب مشاهداته، قائلا: "ماشين بمبدأ ولع الدنيا وخلي المواقع و القنوات تشتغل".


وأشار عبدالعال فى تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" إلي ان قناتي الأهلي والزمالك أحد أسباب زيادة التعصب في مصر بعدما تخلى الجميع عن حياده وأعلن ميولة واصبح يهاجم الطرف الآخر بشراسة كبيرة.


وشدد عبد العال على ان الهدف من انشاء قناة للأندية مثل الأهلي والزمالك كان يجب ان يركز على إبراز نجوم النادي من الناشئين و الشباب و دعم الألعاب الأخرى حتي يعرفها جمهور الناديين ولكن قناتى الأهلي و الزمالك تخلوا عن الهدف الذي ظهروا من اجله .


وقال عبد العال ان وظيفة قناة الأهلي وقناة الزمالك الان هي الرد على بعضهم البعض، مضيفا: "بيستنوا حد يتكلم في الناحية التانية ويطلعوا يردوا عليه و يولعوا الدنيا بطريقة غريبة".


وأكد عبدالعال أن الوضع اصبح خارج السيطرة داخل الساحة الكروية بعد خروج رئيسا أكبر ناديين في مصر من الملاعب والوقوف أمام بعضهم في ساحات القضاء .


يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت اشتعالا للأجواء بين جماهير الأهلي والزمالك خاصة على السوشيال ميديا في سابقة لم تحدث من قبل حتى وصل الأمر إلى التراشق بالألفاظ و الخوض في الأعراض مما ينذر بكارثة جديدة في الكرة المصرية.

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