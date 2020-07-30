عبد الله المغازى: المشاركة في الإنتخابات حق وواجب على كل مواطن

أستاذ القانون الدستوري و عضو مجلس النواب السابق

بدعوى الهئية الوطنية للانتخابات لمجلس الشيوخ فى شهر أغسطس المقبل وكذلك بدعوة المصريين بالخارج المقيدين أيضا بالنزول فى كافة دول العالم والتصويت على المرشحين المقبولين فى القائمة النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات.





وأضاف المغازي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المشاركة في الانتخابات هى حق وواجب على كل مواطن وأنه لابد من نزول المواطنين المقيدين في جداول الانتخابات إلى صناديق الانتخاب حتى تكتمل الغرفة الثانية للبرلمان و استكمال الاستحقاقات الدستورية.





وأكد أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس النواب السابق انه بعد التعديلات الدستورية الأخيرة للدستور المصرى الحالى لابد من وجود مجلس الشيوخ ، حتى يتم نظر الكثير من مشروعات القوانين والتشريعات وكذلك المعاهدات الدولية العامة.





ودعا كل المواطنين إلى النزول لاستعمال حقهم في التصويت والتعبير عن رأيهم في اختيار من يمثلهم فى هذا المجلس الهام والذى حرص القانون أيضا فيه على تمثيل المرأة المصرية بنسبة لا تقل عن 10% من اجمالى عدد الأعضاء البالغ 300 عضو وفقا لأحكام القانون المنظم لمجلس الشيوخ وهذا بعد انتصارا جديد لصالح المرأة المصرية.

رحب الدكتور عبدالله المغازي ،