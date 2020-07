مسلسل Game of thrones يحصد لقب مسلسل القرن

حصد مسلسل Games of thrones لقب مسلسل القرن الـ 21 من خلال تصويت أجراه موقع Digital Spy لاختيار أفضل مسلسل أجنبي.





وتفوق مسلسل Game of thrones على 100مسلسل من بينهم the stranger things و الذي جاء في المركز الثاني و Doctor who و sherlok و Breaking bad،وجاء في المركز السادس The Great British Bake Off.





وتقع أحداث المسلسل الذي ينتمى للفانتازيا في قارتين خياليتين هما ويستروس وإيسوس في نهاية صيف طويل جدًا امتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع سبع عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبعة.





ومن جهة أخرى، يتنامى الخطر على الممالك من جهة الشمال المتجمد تجسده مخلوقات خيالية.