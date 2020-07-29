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فن

مسلسل Game of thrones يحصد لقب مسلسل القرن

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:25 م
مسلسل game of thrones
مسلسل game of thrones
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شروق ابراهيم
حصد مسلسل Games of thrones  لقب مسلسل القرن الـ 21 من خلال تصويت أجراه موقع  Digital Spy  لاختيار أفضل مسلسل أجنبي.

وتفوق مسلسل Game of thrones  على 100مسلسل من بينهم  the stranger things و الذي جاء في المركز الثاني و Doctor who  و sherlok و Breaking bad،وجاء في المركز السادس The Great British Bake Off. 

وتقع أحداث المسلسل الذي ينتمى للفانتازيا في قارتين خياليتين هما ويستروس وإيسوس في نهاية صيف طويل جدًا امتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع سبع عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبعة. 

ومن جهة أخرى، يتنامى الخطر على الممالك من جهة الشمال المتجمد تجسده مخلوقات خيالية.

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