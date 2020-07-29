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سيارات

3 نصائح سحرية لضمان سلامة السيارة في فصل الصيف

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد
في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، تحتاج السيارات إلى معاملة خاصة واهتمام زائد لتجنب المشاكل التي تسببها الحرارة والاهتمام قدر الإمكان بتزويد السيارة بالمياه اللازمة وعدم ركنها ساعات طويلة في الشمس لتفادي المشاكل. 

لذلك يقدم موقع  «صدى البلد» الإخباري أبرز النصائح التي يجب عليك اتباعها .. تعرف عليها. 

1- من أكثر الأجزاء التي تتأثر بالشمس والحرارة هي الإطارات لذلك يجب على قائد السيارة فحصها بشكل دوري والتأكد من وجود الهواء الكافي بداخلها وتزويدها بالنيتروجين اللازم لتجنب تمددها وتحملها درجات الحرارة القاسية.

2- احرص على مراقبة مياه الردياتير من حين لآخر لأنه يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على تبريد المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية. 

3- تعمل السيارات بطاقة اكبر في فصل الصيف وتستهلك البطارية بشكل مفرط لكثرة استخدام التكييف الكهربائي في السيارة وزيادة تبخر الكثير من السوائل التي يتم استخدامها في جهاز المركبة الميكانيكي؛ لذلك ينصح بمتابعتها بصفة دورية.
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