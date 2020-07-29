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فن

رسالة نارية إلى هند الحناوي.. سقوط حكم حبس أحمد الفيشاوي في قضية نفقة ابنته

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:56 م
احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
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شروق ابراهيم
علق الفنان أحمد الفيشاوي على إلغاء حكم حبسه لمدة سنة والقضاء مجددا ببراءته في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة، بنشر رسالة نارية عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " انستجرام".

وقال أحمد الفيشاوي، في تعليقه: "هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنة بمعرفة بنتي لينا .. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأختصار.. انا بشوف لينا من وهي عندها ٣ سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني و بين مامتها وبالتالي كنت بصرف علي أكلها، شربها، هدومها ومدرستها الكندية في مصر ".

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النهارده هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنه بمعرفة بنتي لينا .. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأختصار .. انا بشوف لينا من و هي عندها ٣ سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني و بين مامتها و بالتالي كنت بصرف علي أكلها، شربها ، هدومها و مدرستها الكنديه في مصر .. هند فهمتها عكس كده بس انا عندي ما يثبت ذلك .. لما لينا تمت ١١ سنه هند أقترحت أننا نوديها مدرسه خاصه في لندن لتدريس الفنون من غناء ، تمثيل ، أخراج .. ألخ تحمست جدآ عشان كنت شايف فيها موهبه كبيره .. قدمت في المدرسة و وافقت علي السفر .. و أول ما هند وصلت ب لينا أنجلترا نقلتها من المدرسة و من لندن الي كِنت ( Kent ) لمدرسه مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير و حطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها و أيضآ عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب ... انا مش بالوم علي لينا علشان هي كذبوا عليها كتير و غالبآ هي هتشوف الصور دي و يمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها و بحبها و مازلت. ————————————— قضت محكمة جنح مستئانف الدقي بجلسة اليوم بالغاء حكم حبس الفنان احمد الفيشاوي لمدة سنه والقضاء مجددا ببرائته في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقه

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وأضاف: "هند فهمتها عكس كده بس انا عندي ما يثبت ذلك .. لما لينا تمت ١١ سنة هند أقترحت أننا نوديها مدرسة خاصة في لندن لتدرس الفنون غناء ، تمثيل ، أخراج .. ألخ". 

وتابع: "تحمست جدآ عشان كنت شايف فيها موهبة كبيرة.. قدمت في المدرسة ووافقت علي السفر.. وأول ما هند وصلت بـ لينا أنجلترا نقلتها من المدرسة ومن لندن إلي كِنت ( Kent ) لمدرسة مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير و حطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها و أيضآ عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب". 

واكمل: " أنا مش بالوم علي لينا علشان كذبوا عليها كتير وغالبآ هي هتشوف الصور دي و يمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها وبحبها و مازلت".
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