رسالة نارية إلى هند الحناوي.. سقوط حكم حبس أحمد الفيشاوي في قضية نفقة ابنته

النهارده هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنه بمعرفة بنتي لينا .. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأختصار .. انا بشوف لينا من و هي عندها ٣ سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني و بين مامتها و بالتالي كنت بصرف علي أكلها، شربها ، هدومها و مدرستها الكنديه في مصر .. هند فهمتها عكس كده بس انا عندي ما يثبت ذلك .. لما لينا تمت ١١ سنه هند أقترحت أننا نوديها مدرسه خاصه في لندن لتدريس الفنون من غناء ، تمثيل ، أخراج .. ألخ تحمست جدآ عشان كنت شايف فيها موهبه كبيره .. قدمت في المدرسة و وافقت علي السفر .. و أول ما هند وصلت ب لينا أنجلترا نقلتها من المدرسة و من لندن الي كِنت ( Kent ) لمدرسه مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير و حطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها و أيضآ عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب ... انا مش بالوم علي لينا علشان هي كذبوا عليها كتير و غالبآ هي هتشوف الصور دي و يمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها و بحبها و مازلت. ————————————— قضت محكمة جنح مستئانف الدقي بجلسة اليوم بالغاء حكم حبس الفنان احمد الفيشاوي لمدة سنه والقضاء مجددا ببرائته في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقه