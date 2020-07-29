رسالة نارية إلى هند الحناوي.. سقوط حكم حبس أحمد الفيشاوي في قضية نفقة ابنته

علق الفنان أحمد الفيشاوي على إلغاء حكم حبسه لمدة سنة والقضاء مجددا ببراءته في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة، بنشر رسالة نارية عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " انستجرام".





وقال أحمد الفيشاوي، في تعليقه: "هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنة بمعرفة بنتي لينا .. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأختصار.. انا بشوف لينا من وهي عندها ٣ سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني و بين مامتها وبالتالي كنت بصرف علي أكلها، شربها، هدومها ومدرستها الكندية في مصر ".









وأضاف: "هند فهمتها عكس كده بس انا عندي ما يثبت ذلك .. لما لينا تمت ١١ سنة هند أقترحت أننا نوديها مدرسة خاصة في لندن لتدرس الفنون غناء ، تمثيل ، أخراج .. ألخ".





وتابع: "تحمست جدآ عشان كنت شايف فيها موهبة كبيرة.. قدمت في المدرسة ووافقت علي السفر.. وأول ما هند وصلت بـ لينا أنجلترا نقلتها من المدرسة ومن لندن إلي كِنت ( Kent ) لمدرسة مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير و حطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها و أيضآ عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب ".



