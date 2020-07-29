زوجتا كريم فهمي وأحمد السقا تخطفان الأضواء معا.. شاهد

شاركت دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمي متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصورة لها مع عدد من نجوم الفن.





وظهرت دانيا البناوي بالصورة مع زوجها كريم فهمي وأحمد السقا ومها الصغير وغيرهم وعلقت قائلة "شكرا كثيرا على اجمل يوم".





يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.









"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.





يشار أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.