AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

زوجتا كريم فهمي وأحمد السقا تخطفان الأضواء معا.. شاهد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:52 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمي متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصورة لها مع عدد من نجوم الفن.

وظهرت دانيا البناوي بالصورة مع زوجها كريم فهمي وأحمد السقا ومها الصغير وغيرهم وعلقت قائلة "شكرا كثيرا على اجمل يوم".

يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.


"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة  ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

يشار أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دانا حمدان تشعل السوشيال ميديا بـ فستان أحمر مفتوح.. شاهد

دانا حمدان تقضي الإجازة الصيفية برفقة شقيقتها.. شاهد

مي سليم تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور لها على الشاطئ

على البحر .. شاهد مي سليم في أحدث إطلالاتها

شاهد.. أحدث ظهور لـ مي سليم عبر إنستجرام

شاهد.. أحدث ظهور لـ مي سليم وميس حمدان على انستجرام

ترشيحاتنا

الحكومة: تلقينا 550 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

في موسمها.. أهم فوائد المانجو للبشرة والصحة

حبس مجدي عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه في قضية الميراث

قناة الأهلي تكشف مدة غياب ياسر إبراهيم وموعد عودة حمدي فتحي

قبل سنة وأكثر.. الانتخابات تدق أبواب الأهلي

كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل وصيغة التكبيرات؟

AdvertisementS

الذهب يسجل ارتفاعًا جديدًا.. عيار 24 يقترب من 1000 جنيه للجرام

توقف مباراة الزمالك وطلائع الجيش بعد انطلاقها بـ دقيقة.. اعرف السبب

بعت الغسالة والتلاجة.. والدة فتاة التيك توك تنهي إجراءات دفع الكفالة

دعاء يوم التروية مستجاب ويفرج الهم

بعد رسالتها إلى الرئيس السيسى.. أشرف زكى يرد بقوة على حنان شوقى

عودة الجثمانين وإعانات لأسرهما.. نائب يكشف تطورات في مقتل مصرييَن على يد سعودي

خروج قطار عن مساره في أريزونا الأمريكية واشتعال النيران بعرباته.. فيديو وصور

القصة الكاملة لأزمة حنان شوقى.. الفنانة تستغيث بالرئيس السيسي.. وأشرف زكى يرد بقوة

تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن كورونا

شوبير لـ فاروق جعفر: آسفين يا كابتن.. وإيه علاقة بطولات الزمالك ورئيسه بتصريحاتك؟

حبس مجدي عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه في قضية الميراث

بشرط إعادة تقييم السعر.. الحكومة توافق على تحديد آليات التعامل على الأراضي السابق تخصيصها لشركات الاستثمار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تهملها.. 8 أعراض مبكرة لمرض السكري

في موسمها.. أهم فوائد المانجو للبشرة والصحة

بـ الورود الأنيقة.. أمل حجازي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة