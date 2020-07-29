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أخبار العالم

فوتشي يكشف شرط نجاح لقاح كورونا المرتقب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:01 م
فوتشي
فوتشي
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على صالح
حذر كبير خبراء متخصصي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، انتوني فوتشي، من أنه بينما يتم إحراز تقدم كبير في لقاحات كوفيد 19 المحتملة حول العالم، يجب أن يقتنع الجمهور بأنها آمنة وفعالة وضرورية.


وفي مقابلة حصرية مع وكالة أسوشيتد برس، قال الدكتور فوتشي إن تطوير لقاح فيروس كورونا يتحرك بسرعة بسبب "إلحاحية الوضع"، ولكن قد يثير ذلك مخاوف من أن اللقاحات قد لا تكون آمنة.


وأضاف فوتشي أن الأمر سيستغرق الكثير من التواصل مع المجتمع لطمأنة الناس، متابعا "نريد أن نتأكد من أننا شفافون للغاية، وأن الناس يقدرون أن هذه السرعة لا تضر بالسلامة، ولا تهدد النزاهة العلمية".


واستطرد فوتشي أن مسؤولي الصحة والقادة السياسيين سيتعين عليهم أيضًا التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين لا يعتقدون أن أي تطعيمات آمنة، وكذلك أولئك الذين لديهم آراء مناهضة للعلم وكذلك الأشخاص الذين لا يريدون أن يتم إخبارهم بما يجب عليهم فعله.


وقال: "هذه كلها عقبات يجب أن نتصدى لها وعلينا أن ننشر أكبر قدر من التواصل المفتوح والصادق والشفاف مع المجتمع لإقناعهم بأن الحصول على التطعيم هو لصالحهم ولصالح المجتمع".
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