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رياضة

التأهيل غير جيد.. الإصابات تضرب نجوم الزمالك في مواجهة طلائع الجيش

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:10 م
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
تعرض عدد من لاعبي الزمالك للإصابة في المباراة الودية التي تجمع الفريق بـ طلائع الجيش.

ويواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري.

فقد تعرض مصطفى محمد نجم الزمالك لإصابة قوية في المباراة الودية التي تجمع الفريق الأبيض مع طلائع الجيش ليخرج على إثرها محمولا على نقالة. 

وتوقفت المباراة لمدة دقيقة قبل خروج مصطفى محمد محمولا؛ لعلاج زميله بالفريق أحمد سيد زيزو، الذي سقط أرضا بدون أي مشاركات عنيفة معه.

وقام الجهاز الطبي بتقديم العلاج لزيزو قبل أن يتم تبديله.

وحل محمد عنتر بديلا لـ سيد زيزو في الدقيقة 65 من عمر المباراة. 
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