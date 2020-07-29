AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأخيرة من هذا الطراز .. مصر للطيران تتسلم الطائرة الثامنة إيرباص A320 neo

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:47 م
صورة للطائرة
صورة للطائرة
Advertisements
نورهان خفاجي
صرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، الطائرة الثامنة من طراز A320neo والتي تحمل حروف تسجيل SU-GFQ قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا. 


وتعد هذه الطائرة الأخيرة من هذا الطراز ضمن آخر صفقة تعاقدت عليها مصر للطيران من أصل ١٥ طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتشمل ٨ طائرات من طراز الإيرباص A320neo، و٧ طائرات من طراز الإيرباص A321neo بالتعاون مع شركة إيركاب.


وأضاف زكريا أنه من المقرر أن تتسلم الشركة  في عام ٢٠٢٢ ، ٧ طائرات من طراز الإيرباص A321neo والتي تتسع لـ ١٨٨ مقعدا.


ويعد طراز A320neo من الطائرات الحديثة عالميًا ذات الممر الواحد بجانب طراز A220-300 والتي انضمت مؤخرا لأسطول الناقل الجوى المصري، والذي أصبح من أحدث الأساطيل عمرًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يصل متوسط عمر طائرات الأسطول حاليا الى ٨ سنوات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتزامن مع استئناف الرحلات.. مصر للطيران تتسلم طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo

خلال أسبوع.. مصر للطيران تتسلم طائرتين جديدتين من طراز الإيرباص A320Neo

انضمام الطائرة السابعة إيرباص A320 Neo لأسطول مصر للطيران

ترشيحاتنا

لمسات واختراعات.. «الحذاء والموزة» أسرار هوس محبي السيارات.. صور

100 حساب.. حسن شاكوش يروج لأغنيته الجديدة بصحبة أحمد سعد.. والنقابة تتوعد.. فيديو

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة تدخلك الجنة حث عليها النبي

بعد براءة أحمد الفيشاوي.. القصة الكاملة لأزمة نفقة ابنته لينا

قناة الأهلي تكشف مدة غياب ياسر إبراهيم وموعد عودة حمدي فتحي

شاهد| دفاع مودة الأدهم يعلن عن مفاجأة عقب الحكم عليها بالحبس سنتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللوك الأخير.. 3 قصات شعر اختارها محمد صلاح منذ بداياته الكروية

للرجال والسيدات.. 3 أطعمة تخلصك من الاكتئاب بشكل سريع

لمسات واختراعات.. «الحذاء والموزة» أسرار هوس محبي السيارات.. صور