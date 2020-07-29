الأخيرة من هذا الطراز .. مصر للطيران تتسلم الطائرة الثامنة إيرباص A320 neo

صرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، الطائرة الثامنة من طراز A320neo والتي تحمل حروف تسجيل SU-GFQ قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا.









وتعد هذه الطائرة الأخيرة من هذا الطراز ضمن آخر صفقة تعاقدت عليها مصر للطيران من أصل ١٥ طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتشمل ٨ طائرات من طراز الإيرباص A320neo، و٧ طائرات من طراز الإيرباص A321neo بالتعاون مع شركة إيركاب.









وأضاف زكريا أنه من المقرر أن تتسلم الشركة في عام ٢٠٢٢ ، ٧ طائرات من طراز الإيرباص A321neo والتي تتسع لـ ١٨٨ مقعدا.









ويعد طراز A320neo من الطائرات الحديثة عالميًا ذات الممر الواحد بجانب طراز A220-300 والتي انضمت مؤخرا لأسطول الناقل الجوى المصري، والذي أصبح من أحدث الأساطيل عمرًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يصل متوسط عمر طائرات الأسطول حاليا الى ٨ سنوات.