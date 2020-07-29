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أخبار العالم

جيش أذربيجان يعلن إسقاط طائرة أرمينية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:53 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن جيش أذربيجان اليوم الأربعاء أنه أسقط طائرة أرمينية مسيرة، وسط تصاعد التوترات على طول الحدود بين الجارتين.

وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان تضمن صور الطائرة التي تم إسقاطها إن الطائرة كانت تقوم بأنشطة استطلاع على مواقع أذربيجانية بالقرب من مقاطعة توفوز، حيث وقعت اشتباكات بين البلدين.

في 12 يوليو، شن الجيش الأرمني هجوما على مواقع أذربيجانية بنيران المدفعية، ما أسفر عن مقتل 12 عسكريا أذربيجانيا، بينهم ضباط كبار، إلى جانب إصابة 4 جنود.

تصاعدت في الآونة الأخيرة التوترات بين دولتي أذربيجان وأرمينيا على صعيد النزاع المندلع منذ مطلع التسعينات حول إقليم قره باغ ، الذي تقول الأخيرة إنه جزء من أراضيها بينما تقر الأمم المتحدة بنسبته إلى باكو.
جيش أذربيجان يعلن إسقاط طائرة أرمينية
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