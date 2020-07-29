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مجدي عاشور: من أحيا يوم العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:33 م
مجدي عاشور
مجدي عاشور
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البهي عمرو
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التكبير لا يرتبط بالصلاة، فالمواطن يكبر من فجر يوم عرفة حتى رابع يوم العيد.


وأضاف مجدي عاشور، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الله قال من أحيا يوم العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب.


وأوضح مجدي عاشور، أن صلاة العيد سنة مؤكدة، ومن الممكن أن يصلي المسلم فى البيت، ركعة بعد 7 تكبيرات وركعة بعد 5 تكبيرات.


وأشار مجدي عاشور ، إلى أن، المسلم عندما يصلى فى البيت يحصل على الأجر، وأن كل معذور مأجور، وأكد أنه يجوز صلاة العيد بدون خطبة.



ولفت مجدي عاشور، إلى أن، البدء فى النحر عقب صلاة العيد، وكل شخص من الممكن أن يضحى نيابة عن أسرته التى يعولها أو موجودة فى بيته.


وتابع : الأب ومن يعول الأسرة هو من يقوم بالتضحية عن من يعولهم، وان المواطن غير القادر من الممكن الا يضحي".

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