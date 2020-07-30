AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تثمن جهود السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعربت الكويت، أمس الأربعاء، عن تقديرها للجهود التي بذلتها السعودية لسرعة تنفيذ وتفعيل اتفاق الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية تأكيده أن تفعيل اتفاق الرياض يحفظ للشعب اليمني مصالحه ويمكن حكومته من ممارسة أعمالها من عدن والتفرغ لتعزيز الجهود لإنهاء أزمة هذا البلد بكافة أبعادها.

وقال المصدر: "ندعو جميع الفرقاء في اليمن إلى توحيد صفوفهم بما يحقق لبلدهم الأمن والاستقرار والسيادة ووحدة ترابه والوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216".

وفجر الأربعاء، أعلنت السعودية تقديمها آلية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي.

وتضمنت الآلية بنودا أبرزها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يومًا، على أن تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.

كما شملت تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ الـ 22 من يونيو الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل حكومة كفاءات سياسية أبرزها.. السعودية تقدم مقترحات لليمن لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

تخلى عن إعلان الإدارة الذاتية.. المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يبدأ تنفيذ توصيات السعودية

تعيين أحمد الأملس محافظاً لعدن تنفيذاً لاتفاق الرياض

الرئيس اليمني يكلف معين عبد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة

الجبير: تسريع اتفاق الرياض نقلة لتوحيد الصف اليمني

الخارجية تشيد بآلية التسريع المكملة لاتفاق الرياض في اليمن

ترشيحاتنا

أشرس وأشد فتكا.. كيف يترقب العالم الموجة الثانية لـ كورونا

بسبب وجود 18 مليون وحدة مخالفة.. مقترح برلماني لتعديل قانون البناء الموحد

انخفاض كبير .. الصحة تكشف أسباب تراجع الإصابات والوفيات بكورونا

قناة الأهلي تكشف مدة غياب ياسر إبراهيم وموعد عودة حمدي فتحي

أهم الأخبار.. انخفاض حاد لـ كورونا في مصر.. فضائل يوم عرفة.. ومحمد صلاح يفاجئ الجميع

شاهد| سعد سمير يتنمر على محمد صلاح بسبب قصة شعره

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

هل نستعد لموجة ثانية من كورونا.. طبيب يكشف حقائق مخيفة

صيام عرفة.. طريقة تحضير بيض أمريكي مع سلطة التونة للسحور