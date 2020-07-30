الكويت تثمن جهود السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

أعربت الكويت، أمس الأربعاء، عن تقديرها للجهود التي بذلتها السعودية لسرعة تنفيذ وتفعيل اتفاق الرياض.





ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية تأكيده أن تفعيل اتفاق الرياض يحفظ للشعب اليمني مصالحه ويمكن حكومته من ممارسة أعمالها من عدن والتفرغ لتعزيز الجهود لإنهاء أزمة هذا البلد بكافة أبعادها.





وقال المصدر: "ندعو جميع الفرقاء في اليمن إلى توحيد صفوفهم بما يحقق لبلدهم الأمن والاستقرار والسيادة ووحدة ترابه والوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216".





وفجر الأربعاء، أعلنت السعودية تقديمها آلية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي.





وتضمنت الآلية بنودا أبرزها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يومًا، على أن تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.



