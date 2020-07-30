بصورة جديدة.. شاهد علي ربيع يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

هنأ الفنان علي ربيع جمهوره بعيد الأضحى المبارك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر علي ربيع صورة معلقا "كل سنه وأنتم طيبين وعيد اضحي سعيد #علي_ربيع".





وكان علي ربيع شارك في بطولة مسلسل "عمر و دياب" مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.









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وخاض علي ربيع، السباق الرمضاني القبل الماضي 2019 بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التلفزيون





وكانت زوجة علي ربيع أعلنت عودتها لعصمته الشهر الماضي بعد عام من الانفصال.