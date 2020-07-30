AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بصورة جديدة.. شاهد علي ربيع يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:36 ص
علي ربيع
علي ربيع
Advertisements
ميرنا محمود
هنأ الفنان علي ربيع جمهوره بعيد الأضحى المبارك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر علي ربيع  صورة معلقا "كل سنه وأنتم طيبين وعيد اضحي سعيد #علي_ربيع".

وكان علي ربيع شارك في بطولة مسلسل "عمر و دياب" مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.


اقرا ايضا :
وخاض علي ربيع، السباق الرمضاني القبل  الماضي 2019 بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التلفزيون

وكانت زوجة علي ربيع أعلنت عودتها لعصمته الشهر الماضي بعد عام من الانفصال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماتش السلة.. علي ربيع ينشر مشهدا من كواليس مسلسل عمر ودياب

الصيف ده مات.. شاهد علي ربيع في حمام السباحة

التمثيل فى زمن كورونا .. على ربيع ينشر فيديو من عمر ودياب

شاهد.. علي ربيع وسط عدد كبير من جمهوره

على ربيع ينشر فيديو بالكمامة .. ومتابعون: أنت إزاى بتتمشى فى الحظر

على ربيع ينشر فيديو من كواليس إعلان المليونيرات

ترشيحاتنا

الموجي يكشف تفاصيل مغادرة الفنانة الكبيرة نجاة لعقار "الشربتلي" بالزمالك.. فيديو

دعاء يوم عرفة مكتوب .. والأدعية المستجابة

دعاء يوم عرفة.. والأدعية المستحبة المستجابة

أكثر دعاء مستجاب يوم عرفة

بعد فتح الشواطئ.. العثور على دولفين صغير مصابا بجروح بالغة في بريطانيا

الكويت تمنع مواطنيها والمقيمين من السفر والقدوم من 7 دول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور

هنا الزاهد وشقيقتها ووالدتها وزوجها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ الغسالة | شاهد

بملابس عصرية.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى العرض الخاص لـ فيلم الغسالة