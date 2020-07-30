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أخبار البلد

#عرفة يتصدر تويتر.. ومغردون: اللهم ارفع عنا البلاء

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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منار نور
يحتفل المسلمون في العالم العربي اليوم بوفقة عرفه، ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #عرفة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . 


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