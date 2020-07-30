عرفة يتصدر تويتر.. ومغردون: اللهم ارفع عنا البلاء





وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .









#عرفه



اللهم برد على قبور موتانا واجعلهم من الضاحكين المستبشرين بالجنه اللهُم أرزقهُم الفسّحة والضِيآء ، اللهُم اجعل قبورهم في نورٍ دائم لا ينقطع ، واجعلهم في جنتك آمنين مطمئنين ، اللهُم ارحمهم رحمةً تسع السماء والارض. pic.twitter.com/DxkOQXr1Gf — м α я к ❥ .. (@8evve) July 30, 2020

#عرفه اللهم لاتخرجني من يوم عرفه إلا وقد اصلحت حالي وقويّت إيماني وأسعدت حياتي وحققت مافي بالي يارب إنك على كل شيء قدير. 🤲🏻 pic.twitter.com/Tz2oGL1nzZ — فوفو الحربي💛🖤 (@F__Fo55) July 30, 2020

#عرفه



اللهُم أسقي صبرنا فرحًا يساوي الكون كله، اللهُم جبرًا لخواطرنا، اللهُم ألقي المحبة والألفة في صدورنا واجمع شملنا، ربي امنحنا حنيّة القلب وإشراق الروح، ربي اجعلنا آمنين مطمئنين ممتلئين بك وبرحمتك يا أرحم الراحمين — محمد الجعفر الشمري (@elreymj91) July 30, 2020

يحتفل المسلمون في العالم العربي اليوم بوفقة عرفه، ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #عرفة.