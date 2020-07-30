AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر يوجه نصائح خاصة لاجاي وجيرالدو علي هامش مران الأهلي

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم ابوعلم
عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع ثنائي الفريق جونيور أجايي وجيرالدو دا كوستا على هامش المران الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد فايلر جلسة مع الثنائي قبل بداية فقرة التقسيمة، وذلك لتوجيه بعض النصائح لهما بجانب منحهما بعض التعليمات الفنية المطلوبة منهما.

ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على هامش مران الفريق.. فايلر يجتمع مع معاونيه في التتش

جلسة بين أجايي وعبدالحفيظ في التتش

فايلر يطمئن على تدريبات حراس المرمى ويجتمع بإكرامي

كواليس مران الأهلي بإستاد مختار التتش

تعافى من الإجهاد.. أجايي يشارك في المران الجماعي بـ التتش اليوم

استعدادًا لمباراة سموحة.. فايلر يجتمع مع عبد الحفيظ على هامش مران الأهلي

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة

أكثر دعاء مستجاب يوم عرفة

لا مجال لتعديله.. تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم

أدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج

واتساب يعمل على ميزة جديدة تلقى إعجاب الجميع.. تعرف عليها

دعاء يوم عرفة للصائمين.. مستجاب لنيل كافة الخيرات

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. شوبير يحسم الجدل حول الشرط الجزائي بـ عقد فايلر.. وكهربا يعلن معرفته بـ مقلب رمضان الماضي

شوقي السعيد: أكره الأهلي وتعمدت إيذاء وليد سليمان في مباراة ..فيديو

أزمة مصابي كورونا في الدوري تشتعل.. الأندية تهدد بعقوبات والجبلاية ترحب والقانون يرفض

ثالث أغنى رجل في العالم يهدد صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

جلسة خاصة بين فايلر وكهربا علي هامش مران الأهلي

شوقي السعيد: أنا أفضل من وائل جمعة ومؤمن سليمان مش كوتش ..فيديو

شرط جزائي شهران.. شوبير: عقد فايلر مع الأهلي يسمح برحيله لأوروبا في الظروف القهرية ..فيديو

خالد جلال: أزمة كورونا تسببت في كارثة للأندية المصرية.. وعودة الدوري قرار خاطئ

خالد جلال: أتمنى تتويج الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

توماس بينكيل يقود مران الأهلي بتدربيات بدنية

للحفاظ على فرص المشاركة مع المنتخب...ياسر ريان ينصح نجله بعدم العودة للأهلي

ثروت سويلم: مش شايف إنجازات للجبلاية.. وفوزي غانم آخر الرجال المحترمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور